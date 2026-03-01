CAFE MELI
Γρηγόρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391 ευρώ μηνιαίως χωρίς ηλικιακό όριο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

1 Μαρτίου 2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο θεσμικό καθεστώς για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας, όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 6133/30-04-2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025). Η ρύθμιση προβλέπει μηνιαία οικονομική ενίσχυση 391 ευρώ για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, χωρίς να τίθεται κανένα ηλικιακό όριο για τη χορήγησή της.

Με βάση τη νέα απόφαση, το επίδομα δύναται να καταβάλλεται ταυτόχρονα με άλλες οικονομικές παροχές. Εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει μικρότερο ποσό από διαφορετικό φορέα, ο ΟΠΕΚΑ θα καλύπτει τη διαφορά μέχρι το ύψος της ενίσχυσης. Αντίθετα, σε περίπτωση που η άλλη παροχή ισούται ή υπερβαίνει τα 391 ευρώ, δεν θα καταβάλλεται επιπλέον ποσό.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά ότι η λήψη σύνταξης από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ενίσχυση, διασφαλίζοντας συμπληρωματική οικονομική στήριξη στους δικαιούχους.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Δικαιούχοι είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, ομογενείς, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς διεθνούς ή επικουρικής προστασίας, καθώς και μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ.

Η καταβολή της παροχής μπορεί να διακοπεί εφόσον ο δικαιούχος παραμείνει εκτός Ελλάδας για διάστημα άνω των έξι μηνών μέσα σε ένα έτος ή εάν παύσουν να ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν αίτηση στον ΟΠΕΚΑ, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση. Όσοι ήδη λαμβάνουν το επίδομα συνεχίζουν να το εισπράττουν χωρίς να απαιτείται εκ νέου αίτηση, ενώ οι νέοι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από την έναρξη εφαρμογής της απόφασης.

Με την ενεργοποίηση της νέας ΚΥΑ καταργούνται όλες οι προηγούμενες διατάξεις που ίσχυαν για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας την περίοδο 1973–2013, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου κοινωνικής στήριξης.

