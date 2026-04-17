Ενοίκια: Υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πληρωμή

Η αγορά ενοικίων περνά σε μια νέα εποχή, όπου η συναλλαγή «στο χέρι» σταδιακά παύει να αποτελεί κανόνα. Η καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής καταβολής μισθωμάτων σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ακινήτων, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαφάνεια, τον έλεγχο και την πλήρη καταγραφή κάθε πληρωμής.

Το μέτρο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε εφαρμογή νωρίτερα, μετατίθεται τελικά για την 1η Οκτωβρίου, δίνοντας έναν μεταβατικό χρόνο προσαρμογής σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Μέχρι τότε, οι συναλλαγές μπορούν να συνεχίζονται όπως σήμερα, όμως το νέο καθεστώς είναι πλέον δεδομένο και θα αφορά το σύνολο των μισθώσεων.

Τέλος στα μετρητά στα ενοίκια

Από την εφαρμογή του μέτρου και μετά, κάθε πληρωμή ενοικίου θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Η μεταφορά χρημάτων, η πάγια εντολή και το e-banking θα αποτελούν τις βασικές μεθόδους καταβολής, ενώ οι πληρωμές με μετρητά ουσιαστικά παύουν να έχουν φορολογική ισχύ.

Η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς διαδικαστική. Στην πράξη, δημιουργεί ένα πλήρως ιχνηλάσιμο σύστημα συναλλαγών, στο οποίο κάθε ενοίκιο καταγράφεται και μπορεί να διασταυρωθεί με τα δηλωμένα εισοδήματα.

Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή εισάγει νέες υποχρεώσεις και για τις δύο πλευρές της μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να εισπράττουν τα μισθώματα αποκλειστικά μέσω αυτών, ενώ οι ενοικιαστές θα οφείλουν να πραγματοποιούν τις πληρωμές μόνο ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, η μη συμμόρφωση συνεπάγεται οικονομικές συνέπειες. Σε περίπτωση που τα ενοίκια συνεχίσουν να καταβάλλονται εκτός τραπεζικού συστήματος, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να χάσουν φορολογικά οφέλη, ενώ οι ενοικιαστές κινδυνεύουν να στερηθούν επιδόματα ή άλλες ενισχύσεις που συνδέονται με δηλωμένες μισθώσεις.

Το νέο πλαίσιο ενισχύει έτσι τον έλεγχο, μετατρέποντας την ηλεκτρονική πληρωμή σε βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση των συναλλαγών.

Γιατί δόθηκε παράταση

Η μετάθεση της εφαρμογής έως τον Οκτώβριο δεν είναι τυχαία. Το νέο σύστημα απαιτεί τεχνικές προσαρμογές, τόσο από πλευράς τραπεζών όσο και από τις ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου. Η ανάγκη αποφυγής προβλημάτων και καθυστερήσεων οδήγησε στην επιλογή ενός μεταβατικού διαστήματος.

Ταυτόχρονα, εκκρεμότητες όπως η πλήρης λειτουργία ψηφιακών μητρώων ακινήτων και η ταυτοποίηση λογαριασμών καθιστούν αναγκαία την προσεκτική εφαρμογή του μέτρου, ώστε να μη δημιουργηθούν στρεβλώσεις στην αγορά.

Στόχος η διαφάνεια στην αγορά ακινήτων

Η βασική επιδίωξη της παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και των αδήλωτων εισοδημάτων από μισθώσεις. Με την καθολική καταγραφή των πληρωμών, η φορολογική διοίκηση αποκτά τη δυνατότητα άμεσων διασταυρώσεων και ελέγχων.

Παράλληλα, το νέο καθεστώς εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της αγοράς, ευθυγραμμίζοντάς την με τις ψηφιακές πρακτικές που ήδη ισχύουν σε άλλους τομείς της οικονομίας. Η μετάβαση αυτή αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια των συναλλαγών και να περιορίσει φαινόμενα αδιαφάνειας.

Ένα νέο μοντέλο για τα ενοίκια

Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής πληρωμής σηματοδοτεί μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα εισοδήματα από ακίνητα. Η εποχή της άτυπης συμφωνίας και της μη καταγεγραμμένης συναλλαγής περιορίζεται, ενώ η αγορά εισέρχεται σε ένα πιο οργανωμένο και ελεγχόμενο πλαίσιο.

Για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, η προσαρμογή είναι αναπόφευκτη. Το ερώτημα δεν είναι αν θα εφαρμοστεί το μέτρο, αλλά πόσο ομαλά θα γίνει η μετάβαση σε ένα σύστημα όπου κάθε πληρωμή αφήνει ψηφιακό αποτύπωμα.