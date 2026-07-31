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Ενοίκια: Τέλος στις πληρωμές με μετρητά από 1η Οκτώβρη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2026
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Στην φορολογική απαγόρευση της χρήσης μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους αποκλειστικά μέσω τραπέζης, προσανατολίζεται να προχωρήσει από 1ης Οκτωβρίου -και χωρίς άλλη νέα παράταση- το υπουργείο Οικονομικών.

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Μετά και την εξάμηνη περίοδο «χάριτος» που είχε δοθεί την άνοιξη, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται αποφασισμένο να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, υπογραμμίζοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές ΑΑΔΕ και τραπεζών είναι πλέον πλήρως λειτουργικές για να υποστηρίξουν το νέο σύστημα.

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Συνεπώς, ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές θα πρέπει να είναι πλέον προετοιμασμένοι ώστε , το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, να έχουν ολοκληρώσουν τις συνεννοήσεις και τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε η εξόφληση του συμφωνηθέντος ενοικίου στο εξής να γίνεται με τραπεζικά μέσα, χωρίς να καταβάλλονται ή να παρεμβάλλονται καθόλου πια τα μετρητά.

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Όχι λεφτά «στο χέρι»

Με τη νέα διαδικασία, όλα τα μισθώματα κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Κάθε ενοίκιο, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική στέγη, είτε επαγγελματικό ακίνητο, θα πρέπει να εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού (όπως με μεταφορά χρημάτων, πάγια εντολή ή μέσω e-banking) και όχι «χέρι με χέρι».

Στην αντίθετη περίπτωση, πληρωμές με μετρητά παύουν να αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς. Η τραπεζική κίνηση θα αποτελεί το μόνο αποδεικτικό καταβολής του ενοικίου.

Μια τέτοια εξέλιξη θα σημαίνει:

– όσοι ενοικιαστές επιλέγουν την πληρωμή «στο χέρι» θα αποκλείονται από το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου (ύψους έως 800 ευρώ, πλέον προσαυξήσεων για προστατευόμενα τέκνα).
–  για τους ιδιοκτήτες, η είσπραξη μισθωμάτων με μετρητά θα συνεπάγεται την απώλεια της αυτόματης έκπτωσης 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα, η οποία χορηγείται χωρίς την απαίτηση προσκόμισης δικαιολογητικών.
–  για τις επιχειρήσεις, τα επαγγελματικά ενοίκια που δεν εξοφλούνται μέσω τράπεζας δεν θα αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενη δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.

Στόχος το «μαύρο χρήμα»

Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την καταγραφή της πραγματικής εικόνας της αγοράς ακινήτων. Σήμερα, το μέσο δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο κυμαίνεται στα 230-240 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της φορολογικής διοίκησης, υπολείπεται σημαντικά από τα πραγματικά επίπεδα τιμών, ειδικά στα αστικά κέντρα. Μέσω της αυτόματης διασταύρωσης των τραπεζικών συναλλαγών με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις, το υπουργείο επιδιώκει να εξαλείψει τα φαινόμενα αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων.

Σημειώνεται ότι, βάσει των πρόσφατων φορολογικών δηλώσεων, περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι εμφανίζουν εισοδήματα από ενοίκια. Η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών όμως (οι 9 στους 10 ή ποσοστό 87%) δηλώνει ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, δηλαδή λιγότερα κάτω από 850 ευρώ το μήνα.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/07/2026
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