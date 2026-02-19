CAFE MELI
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών: Όλες οι οφειλές και όλα τα επιδόματα σε μία οθόνη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 19/02/2026
Στα μέσα του έτους, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στις οικονομικές συναλλαγές με το Δημόσιο. Πρόκειται για μια ενιαία οικονομική πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε μία και μόνο οθόνη όλες τις υποχρεώσεις και όλες τις παροχές ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης, βάζοντας τέλος στο σημερινό κατακερματισμένο τοπίο ενημέρωσης και πληρωμών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό 12.400.620 ευρώ και ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2026. Η λειτουργία του προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2025, με στόχο να αποτελέσει τον ενιαίο ψηφιακό κόμβο για κάθε οικονομική εκκρεμότητα και κάθε παροχή που αφορά πολίτες και επιχειρήσεις.

Η νέα πύλη θα λειτουργεί στη λογική του gov.gr, που συγκέντρωσε σε μία πλατφόρμα τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Αντίστοιχα, η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών θα συγκεντρώνει σε ένα ψηφιακό ταμπλό όλες τις οικονομικές συναλλαγές, προσφέροντας πλήρη εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω της διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ, τους δήμους, τους ασφαλιστικούς φορείς και το Κτηματολόγιο, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βλέπουν αναλυτικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη και πρόστιμα, ασφαλιστικές εισφορές και βεβαιωμένες οφειλές. Όλες οι εκκρεμότητες θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά, χωρίς να απαιτείται είσοδος σε ξεχωριστές πλατφόρμες κάθε φορέα.

Παράλληλα, θα υπάρχει πλήρες ιστορικό πληρωμών, ώστε ο χρήστης να γνωρίζει ποιες υποχρεώσεις έχουν εξοφληθεί και πότε, καθώς και πληροφορίες για τυχόν ρυθμίσεις, συμψηφισμούς ή διακανονισμούς τμηματικής καταβολής. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει άμεση ηλεκτρονική εξόφληση οφειλών, αλλά και προγραμματισμό μελλοντικών πληρωμών, διευκολύνοντας την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεων.

Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών δεν περιορίζεται στις υποχρεώσεις. Κάθε πολίτης θα μπορεί να δει ποια επιδόματα λαμβάνει, ποιες είναι οι ημερομηνίες καταβολής και ποια ποσά του αναλογούν, όπως οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας, αναπηρίας, στέγασης, φοιτητικά και λοιπές κοινωνικές ενισχύσεις. Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου επιλεξιμότητας για νέα προγράμματα ενίσχυσης, με αυτόματη ενημέρωση για τα κριτήρια και τις σχετικές προθεσμίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προσωποποιημένες ειδοποιήσεις. Οι χρήστες θα μπορούν να επιλέγουν τρόπο ενημέρωσης μέσω SMS, e-mail ή mobile app notification για λήξεις προθεσμιών, νέες οφειλές ή καταβολές επιδομάτων, περιορίζοντας τον κίνδυνο καθυστερήσεων και προστίμων.

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, οι συναλλαγές με το Δημόσιο μεταφέρονται σε ένα ενιαίο, ασφαλές και διαλειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον. Οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται δημόσιες υπηρεσίες για απλή ενημέρωση ούτε να αναζητούν πληροφορίες σε διαφορετικές ιστοσελίδες, ενώ το κράτος θα αποκτήσει συνολική εικόνα των οφειλών και των παροχών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

