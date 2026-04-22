Η ενεργειακή ασφάλεια ήταν και παραμένει διαρκώς επίκαιρη

Η ενεργειακή ασφάλεια ήταν και παραμένει επίκαιρη, καθώς ακόμη μια φορά μέσα σε λίγα χρόνια ανακύπτει πρόβλημα επαρκούς εφοδιασμού.

Η θαλάσσια ή ωκεάνια ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει την κυματική, την παλιρροϊκή και άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών προερχόμενων από τη θάλασσα, προσφέρει μία σημαντική εναλλακτική πηγή που είναι προβλέψιμη και συμπληρωματική προς τις συνήθεις ενεργειακές πηγές. Ωστόσο, για να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες της, απαιτείται διάδοση της γνώσης και επιχειρηματική δράση.

Το Ocean Energy Forum Support (OEFS), ένα έργο του ερευνητικού προγράμματος Horizon Europe που στοχεύει στην ενίσχυση του δικτύου των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στη θαλάσσια ενέργεια στην Ευρώπη, ξεκίνησε πριν λίγες μέρες. Το έργο θα υλοποιηθεί από κοινοπραξία Ευρωπαίων και Ελλήνων εταίρων με ειδίκευση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ψηφιακά εργαλεία και την κινητοποίηση φορέων χάραξης πολιτικής.

Στόχοι του OEFS

Η κοινοπραξία θα εργαστεί για να αναβαθμίσει το Ocean Energy Forum από ένα τεχνικό δίκτυο, σε μία δομημένη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εταιρική σχέση που παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες, συντονίζει προτεραιότητες και ενισχύει την προβολή του κλάδου σε όλη την Ευρώπη. Πιο αναλυτικά, το έργο θα:

καθιερώσει ένα διαφανές, περιεκτικό και αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης για το Ocean Energy Forum,

παράξει έγκυρα, επίκαιρα και συγκρίσιμα πακέτα πληροφοριών υποστήριξης των μηχανισμών παραγωγής πολιτικής της ΕΕ και των εθνικών κρατών,

διευρύνει τη συμμετοχή σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου,

βελτιώσει την ορατότητα, την αποδοχή και την τραπεζική επιλεξιμότητα των λύσεων σχετικά με τη θαλάσσια ενέργεια,

ενσωματώσει τις διαδικασίες μετάβασης, την προστασία του περιβάλλοντος και το σχεδιασμό δεξιοτήτων στη στρατηγική του κλάδου,

διασφαλίσει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα του φόρουμ και θα συμβάλει στον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.

Επισκόπηση της εναρκτήριας συνάντησης

Η εναρκτήρια συνάντηση αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο, φέρνοντας κοντά το ανθρώπινο δυναμικό της κοινοπραξίας για να καθορίσει από κοινού το στρατηγικό όραμα. Εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους συμμετείχαν στις εργασίες θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κοινοπραξία συζήτησε τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με επίκεντρο την προώθηση της θαλάσσιας ενέργειας και την ενίσχυση της ανάπτυξης του κλάδου σε όλη την Ευρώπη. Οι εταίροι παρουσίασαν το στρατηγικό πλαίσιο εφαρμογής εργαλείων και μεθοδολογιών υποστήριξης των δραστηριοτήτων του έργου και ενίσχυσης της συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών από πολλές χώρες. Οι συζητήσεις εστίασαν, επίσης, σε συνεργατικές δράσεις με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας συνεργειών με άλλες πρωτοβουλίες του ερευνητικού προγράμματος Horizon Europe. Επιπλέον, η κοινοπραξία εξέτασε την τρέχουσα πολιτική για την ενέργεια στην ΕΕ και προσδιόρισε βασικούς τομείς όπου το έργο μπορεί να συμβάλλει στις συνεχιζόμενες συζητήσεις ειδικότερα για το μέλλον της θαλάσσιας ενέργειας.

Επόμενα βήματα

Η κοινοπραξία του OEFS θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών και την προώθηση του διαλόγου σε όλον τον κλάδο της θαλάσσιας ενέργειας, φέρνοντας κοντά εκπροσώπους της βιομηχανίας, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα μέσω στοχευμένων εκδηλώσεων και συνεργατικών δραστηριοτήτων. Τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών κινητοποίησης αναμένεται να γίνουν γνωστά στο επόμενο διάστημα, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του κλάδου και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ενός περισσότερο συντονισμένου και επιδραστικού οικοσυστήματος θαλάσσιας ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.

Κοινοπραξία του έργου

Ένωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας των Κανάριων Νήσων (Ισπανία)

Ένωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πορτογαλίας

ENA Σύμβουλοι Ανάπτυξης (Ελλάδα)