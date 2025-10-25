CAFE MELI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Η ακρίβεια δυσκολεύει την αποταμίευση

25/10/2025
Σε αποταμιεύσεις και δανεισμό στρέφονται οι Έλληνες προκειμένου να ισοσκελίσουν τα διαρκώς αυξανόμενα έξοδα που προκύπτουν από την καλπάζουσα ακρίβεια, παρόλο που τα εισοδήματα αυξάνονται. Το παράδοξο αυτό αποτέλεσμα αποτυπώνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το διαθέσιμο εισόδημα του 2024. Το βασικό εύρημα είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά αναγκάστηκαν να ξοδέψουν τέσσερα δισ. από αποταμίευση και δάνεια για να καλύψουν τις δαπάνες τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε το 2024 στα 158,6 δισ. ευρώ αλλά η κατανάλωση έφτασε τα 162,6. Την ίδια ώρα αρνητικά είναι στοιχεία και για το εξωτερικό ισοζύγιο της Ελλάδας, που παραμένει στο «κόκκινο» με το έλλειμμα να ανέρχεται σε 13,1 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών του 2024 αυξήθηκε κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2023, από 151,7 δισ. ευρώ σε 158,6 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, όμως, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 4,6%, από 155,4 δισ. ευρώ το 2023 σε 162,6 δισ. ευρώ

Η υψηλότερη από το εισόδημα κατανάλωση επηρεάζει, όπως είναι φυσικό, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών. Ειδικότερα, το 2024 το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ ήταν -2,5% έναντι -2,4% το 2023. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η ανάληψη δανείων.

Πέραν των παραπάνω, στην ανάλυση της στατιστικής αρχής καταγράφεται:

Η εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, που ορίζεται ως ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και ήταν 25,2% το 2024 σε σύγκριση με 25,1% το 2023.

Η εξέλιξη της καθαρής χορήγησης/λήψης δανείων του συνόλου της οικονομίας από την αλλοδαπή κατά τα έτη 2010-2024. Ειδικότερα, το 2024 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 13,1 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 10,8 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2023.

