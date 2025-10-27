Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων έως 500€ – Ποιοι θα το λάβουν

Ζυμώσεις για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος Χριστουγέννων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει τα περιθώρια για ένα μίνι «δώρο Χριστουγέννων» με χρηματοδότηση από το υπερπλεόνασμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος του επιδόματος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 400 και 500 ευρώ, με τους χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους και ευάλωτα νοικοκυριά να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιασμών. Οι ανακοινώσεις, αν υπάρξει «λευκός καπνός», θα γίνουν μέσα στον Νοέμβριο.

Η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων για το 2025 θεωρείται δεδομένη, με τα φορολογικά έσοδα να δημιουργούν περιθώριο για στοχευμένα μέτρα στήριξης. Το ζητούμενο είναι αν τα επιπλέον έσοδα θα χαρακτηριστούν ως «ενεργητικά μέτρα» (δηλαδή μόνιμα), ώστε να επιτρέψουν δημοσιονομικό χώρο για νέες παροχές.

Παράλληλα, προς το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και το καθιερωμένο επίδομα των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους, εκ των οποίων 1,1 εκατ. είναι συνταξιούχοι και 300.000 είναι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ.

Ποιοι θα το λάβουν

Για τους συνταξιούχους, το επίδομα των 250 ευρώ θα χορηγηθεί με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ για τις άλλες δύο κατηγορίες δεν θα υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί.

Τα κριτήρια αναμένεται να οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση εντός ημερών, καθώς ακόμη εξετάζεται αν θα ληφθούν υπόψη και τα τεκμαρτά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες:

Άγαμοι ή χήροι: ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.

Έγγαμοι: ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.

Δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τον Δεκέμβριο του 2024 και λαμβάνουν σύνταξη έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς αίτηση.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί μια έστω μικρή οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Προβλήματα με την «προσωπική διαφορά»

Πολλοί συνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς που αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ δικαιούται το βοήθημα, αλλά αν έχει και προσωπική διαφορά 300 ευρώ, το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει το όριο των 14.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να αποκλείεται.