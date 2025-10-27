By visiting our site, you agree to our privacy policy regarding cookies, tracking statistics, etc.

CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων έως 500€ – Ποιοι θα το λάβουν

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 27/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ζυμώσεις για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος Χριστουγέννων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται σε εξέλιξη στο οικονομικό επιτελείο, το οποίο εξετάζει τα περιθώρια για ένα μίνι «δώρο Χριστουγέννων» με χρηματοδότηση από το υπερπλεόνασμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος του επιδόματος αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 400 και 500 ευρώ, με τους χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους και ευάλωτα νοικοκυριά να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιασμών. Οι ανακοινώσεις, αν υπάρξει «λευκός καπνός», θα γίνουν μέσα στον Νοέμβριο.

ΧΡΥΣΟΣ

Η υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων για το 2025 θεωρείται δεδομένη, με τα φορολογικά έσοδα να δημιουργούν περιθώριο για στοχευμένα μέτρα στήριξης. Το ζητούμενο είναι αν τα επιπλέον έσοδα θα χαρακτηριστούν ως «ενεργητικά μέτρα» (δηλαδή μόνιμα), ώστε να επιτρέψουν δημοσιονομικό χώρο για νέες παροχές.

Παράλληλα, προς το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί και το καθιερωμένο επίδομα των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους, εκ των οποίων 1,1 εκατ. είναι συνταξιούχοι και 300.000 είναι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ.

NOVA

Ποιοι θα το λάβουν

Για τους συνταξιούχους, το επίδομα των 250 ευρώ θα χορηγηθεί με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ για τις άλλες δύο κατηγορίες δεν θα υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί.
Τα κριτήρια αναμένεται να οριστικοποιηθούν με υπουργική απόφαση εντός ημερών, καθώς ακόμη εξετάζεται αν θα ληφθούν υπόψη και τα τεκμαρτά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες:

  • Άγαμοι ή χήροι: ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ.
  • Έγγαμοι: ετήσιο εισόδημα έως 26.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ.
  • Δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τον Δεκέμβριο του 2024 και λαμβάνουν σύνταξη έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς αίτηση.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί μια έστω μικρή οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Προβλήματα με την «προσωπική διαφορά»

Πολλοί συνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς που αυξάνει το φορολογητέο εισόδημα. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με σύνταξη 1.000 ευρώ δικαιούται το βοήθημα, αλλά αν έχει και προσωπική διαφορά 300 ευρώ, το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει το όριο των 14.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να αποκλείεται.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 27/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις όπως τις ξέραμε

27/10/2025

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

26/10/2025

Επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους

26/10/2025

ΕΛΣΤΑΤ: Η ακρίβεια δυσκολεύει την αποταμίευση

25/10/2025

Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές με IRIS

25/10/2025
ftoxeia

Eurostat: Η Ελλάδα πρώτη στην «υποκειμενική φτώχεια» στην ΕΕ

24/10/2025

Αυξήσεις σε γάλα και τυροκομικά λόγω της ευλογιάς – Σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης στη γαλακτοβιομηχανία

23/10/2025
misthos

Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες – Μεγάλες ανισότητες

23/10/2025

Τι σχεδιάζει η Ευρώπη για τη στεγαστική κρίση

23/10/2025

Πρόστιμα για τους ελαιοπαραγωγούς – Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων

22/10/2025
Back to top button