Η εφορία ανοίγει τα στοιχεία από τις πλατφόρμες των Airbnb

Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν χιλιάδες ακίνητα που μισθώνονται μέσω Airbnb και άλλων ψηφιακών πλατφορμών, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο κύμα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Τα στοιχεία μισθωμάτων από Airbnb, Booking και VRBO θα συγκριθούν με όσα δηλώνουν οι ιδιοκτήτες στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να εντοπιστούν αδήλωτα εισοδήματα και περιπτώσεις ακινήτων που λειτουργούν εκτός του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ.

Οι έλεγχοι έρχονται αμέσως μετά την προθεσμία που είχαν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων για να οριστικοποιήσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τα στοιχεία των μισθώσεων του 2025 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Με βάση τα δεδομένα αυτά καθορίζεται και το εισόδημα που θα πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, ενώ όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την οριστικοποίηση των στοιχείων κινδυνεύουν να φορολογηθούν για το σύνολο των ποσών που εμφανίζονται στις πλατφόρμες, ακόμη και αν δεν τα έχουν τελικά εισπράξει.

Οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί θα αντιπαραβάλουν τα στοιχεία των πλατφορμών με τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής και τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών, προκειμένου να εντοπίσουν περιπτώσεις ακινήτων που εμφανίζονται στις πλατφόρμες χωρίς να έχουν δηλωθεί στο Μητρώο ή αγγελίες στις οποίες δεν αναγράφεται ο υποχρεωτικός Αριθμός Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).

Οι κυρώσεις για τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους στο οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, με κατώτατο ποσό τις 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε ένα έτος το πρόστιμο διπλασιάζεται. Παράλληλα, για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ για εκπρόθεσμη δήλωση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Το πρόστιμο επιβάλλεται στον διαχειριστή του ακινήτου και εφόσον δεν προκύπτει ότι υπάρχει τρίτος διαχειριστής ή υπεκμισθωτής, επιβάλλεται στον κύριο ή στον επικαρπωτή του ακινήτου.

Την ίδια στιγμή αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε ορισμένες περιοχές. Ο «κόφτης» για νέες εγγραφές στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής επεκτάθηκε και στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά το πρότυπο των περιορισμών που ισχύουν ήδη σε κεντρικές περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται πλέον η εγγραφή νέων ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ σε περίπτωση μεταβίβασης τα ακίνητα θα πρέπει να μετατρέπονται σε μακροχρόνια μίσθωση ή να χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.

Παράλληλα, από τις 20 Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Κανονισμός 2024/1028, ο οποίος δημιουργεί ενιαίο σύστημα καταγραφής και ανταλλαγής δεδομένων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Με το νέο πλαίσιο κάθε κατάλυμα θα διαθέτει μοναδικό αριθμό μητρώου που θα εμφανίζεται υποχρεωτικά σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, ενώ οι ίδιες οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να διαβιβάζουν τακτικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών.

Σε φορολογικό επίπεδο ισχύει επίσης διαχωρισμός ανάλογα με τον αριθμό των ακινήτων. Όταν φυσικά πρόσωπα εκμισθώνουν έως δύο επιπλωμένα ακίνητα χωρίς παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, το εισόδημα θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Αν όμως η εκμετάλλευση αφορά τρία ή περισσότερα ακίνητα, τότε θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα, με υποχρέωση έναρξης εργασιών, έκδοσης παραστατικών και επιβολής ΦΠΑ 13%.

Στο κόστος των βραχυχρόνιων μισθώσεων προστίθεται και το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο διαμορφώνεται σε 1,5 ευρώ ανά ημέρα από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και σε 0,5 ευρώ τους υπόλοιπους μήνες για τα διαμερίσματα. Για μονοκατοικίες άνω των 80 τετραγωνικών μέτρων το τέλος αυξάνεται σε 10 ευρώ την ημέρα την υψηλή περίοδο και σε 4 ευρώ τη χαμηλή.