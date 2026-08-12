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Στα νησιά οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν τουριστικές επιχειρήσεις καθώς έχουν ενταθεί οι φορολογικοί έλεγχοι στα νησιά. Οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και ενισχύονται από καταγγελίες τουριστών μέσω της εφαρμογής Appodixi. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ταβέρνες, beach bar, καταλύματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων.

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Οι έλεγχοι και οι επιχειρήσεις

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Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, εμφανίζουν αυξημένες πιθανότητες φορολογικών παραβάσεων στους τομείς της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των τουριστικών υπηρεσιών.

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Στο στόχαστρο βρίσκονται ταβέρνες, beach bar, καταλύματα και επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων. Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ψηφιακά δεδομένα, το φορολογικό ιστορικό των επιχειρήσεων και καταγγελίες πολιτών ως βασικά εργαλεία. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν τον εντοπισμό επιχειρήσεων με αυξημένες πιθανότητες φορολογικής παραβατικότητας.

Ήδη έχουν καταγραφεί συνολικά 225.551 καταγγελίες πολιτών μέσω της εφαρμογής Appodixi, εκ των οποίων 102.466 είναι επώνυμες.

Η πλειονότητα αφορά περιπτώσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών αποδείξεων, αλλά και αποδείξεις που, ενώ εκδίδονται, δεν διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ. Αυτές οι περιπτώσεις υποδηλώνουν πιθανή παρέμβαση στο λογισμικό της ταμειακής ή στη διασύνδεση με το POS.

Έλεγχοι με drones

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.500 αυτοψίες σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται drones και η ψηφιακή εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες.

Οι περιοχές με τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών περιλαμβάνουν τη Χαλκιδική, την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Καβάλα.

Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού ή παραλίας χωρίς σύμβαση παραχώρησης, την υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου, την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης και τη μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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