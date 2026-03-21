ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει

Δεν έχει στα άμεσα σχέδιά της η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Παρά τη νέα πίεση που προκαλεί στις τιμές της ενέργειας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παραμένει η κεντρική γραμμή προκρίνονται σε πρώτη φάση τα γνωστά στοχευμένα μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης, αν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η Ιταλία.

Βέβαια, κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσφάτως άλλαξαν ρότα στο κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο έως τώρα ξόρκιζε κάθε τέτοια απόφαση. Αφήνουν ένα παράθυρο ανοιχτό, ωστόσο με πολλά «αν». Χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο μέτρο, διαμηνύεται, προς το παρόν, από το υπουργείο Οικονομικών.

Πηγές δεν δίνουν αυξημένες πιθανότητες να εφαρμοστεί άμεσα ένα τέτοιο μέτρο. Ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις δεν επιτρέπουν να αποκλειστεί τίποτα, πόσω μάλλον αν το άλμα των τιμών αποκτήσει μεσοπρόθεσμα τέτοιο μέγεθος ώστε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση, η οποία θα βλέπει να αυξάνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών και να συρρικνώνονται τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών με τον υψηλότερο ΕΦΚ, με 0,70 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη και 0,41 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Σημειώνεται ότι, συνολικά, οι φόροι —ΕΦΚ και ΦΠΑ— αποτελούν συνήθως από το 55% έως το 65% της τελικής τιμής των καυσίμων στην αντλία, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με υψηλή φορολογία καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάρκεια του πολέμου, ενδεχομένως έως και το πικ της τουριστικής περιόδου, οι επιπτώσεις στην αγορά, η δημοσιονομική κατάσταση και οι κεντρικές ευρωπαϊκές αποφάσεις θα δείξουν τον δρόμο. Η κυβέρνηση ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι νέες αυξήσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι, στις αποφάσεις δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη και το πολιτικό κόστος.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση εφαρμογής του μέτρου, το κόστος θα είναι μεγάλο. Σε ένα τέτοιο σενάριο, αν δεν υπάρξει η ευρωπαϊκή ευελιξία, η κυβέρνηση θα πρέπει να «κόψει» από κάπου αλλού, όπως, για παράδειγμα, από τις προεκλογικές δεσμεύσεις ενόψει των καλπών του 2027. Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι υπάρχει σχέδιο και πιθανά μέτρα ανακούφισης, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί η απόφαση για τον ΕΦΚ.

Ένας μεγάλος πονοκέφαλος είναι και οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά, ενόψει της θερινής τουριστικής σεζόν. Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, τόνισε ότι «σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, όπου προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό και σπεύδει νωρίς να μιλήσει με τους ανθρώπους του κλάδου και να βρει μαζί τους μια λύση, ανάλογα με την έκβαση και την εξέλιξη αυτής της τραγικής κατάστασης, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες. Εξετάζονται διάφορα μέτρα και θα ληφθούν πρωτοβουλίες».

Ο ΕΦΚ στα καύσιμα και η Ευρώπη

Όπως έχει γράψει ο ΟΤ, τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τα καύσιμα δρομολογούν μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να προστατεύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις της κρίσης. Για παράδειγμα, στην Ιταλία η κυβέρνηση προχώρησε σε μια επιθετική και άμεση λύση, μειώνοντας τον φόρο στα καύσιμα κατά 25 λεπτά ανά λίτρο. Το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα, με ορίζοντα τριών εβδομάδων, ωστόσο η έντασή του το καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε επίπεδο άμεσης ανακούφισης των καταναλωτών. Στόχος είναι να συγκρατηθούν οι τιμές στην αντλία και να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις που μεταφέρονται στο σύνολο της οικονομίας.

Επίσης, η Πορτογαλία αποφάσισε να μειώσει προσωρινά τους φόρους στα καύσιμα, προκειμένου να περιορίσει τις αυξήσεις στις τιμές που προκλήθηκαν από την άνοδο του πετρελαίου λόγω της έντασης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης και οδηγεί σε μια μικρή πτώση των τιμών στην αντλία, της τάξης των λίγων λεπτών ανά λίτρο. Η Ισπανία, από την πλευρά της, προχωρά στη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 21% στο 10%, στο πλαίσιο μέτρων για την άμβλυνση του οικονομικού πλήγματος από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι οι ΕΦΚ στα καύσιμα διέπονται από συγκεκριμένη οδηγία που αφορά τη φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων, η οποία καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός και να διασφαλίζεται η λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Στην αμόλυβδη βενζίνη το κατώτατο όριο είναι 359 ευρώ ο τόνος, στο πετρέλαιο κίνησης 330 ευρώ και στο υγραέριο 125 ευρώ.