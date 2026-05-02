ΕΕ: Ενισχύσεις σε ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το ενεργειακό κόστος για την ΕΕ. Η Κομισιόν αναμένει επιπτώσεις μηνών ή ετών και θεσπίζει νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.

2 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/05/2026
Την εκτίμηση ότι οι επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή «θα μπορούσαν να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια», εξέφρασε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσθέτοντας ότι η Ένωση δαπανά σχεδόν 500 εκατ. ευρώ ημερησίως. Μέσα σε 60 ημέρες το επιπλέον κόστος εισαγωγών ορυκτών καυσίμων ξεπέρασε τα 27 δισ. ευρώ, χωρίς αύξηση στην κατανάλωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν παρουσίασε το νέο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων το οποίο, όμως, θα ισχύει έως τα τέλη του 2026. Επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίζουν ευάλωτες επιχειρήσεις και νοικοκυριά μέσω στοχευμένων μέτρων ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Κάλυψη του πρόσθετου κόστους καυσίμων

Προβλέπει κάλυψη έως και 70% του πρόσθετου κόστους καυσίμων για τομείς όπως η γεωργία, η αλιεία, οι μεταφορές και η ενεργοβόρα βιομηχανία, ενώ για μικρές επιχειρήσεις θεσπίζεται απλοποιημένη ενίσχυση έως 50.000 ευρώ.

Ωφελημένες εμφανίζονται, κυρίως, οι χώρες με ισχυρή βιομηχανική βάση όπως η Γερμανία που εξασφάλισε αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για ενεργοβόρες βιομηχανίες χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις απανθρακοποίησης, ενώ η Ιταλία μπορεί να προχωρήσει σε επιδοτήσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοια μέτρα ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση και τις τιμές ορυκτών καυσίμων.

Άλυτο το ζήτημα της δημοσιονομικής «ευελιξίας»

Εκείνο όμως που παραμένει άλυτο είναι το ζήτημα της δημοσιονομικής «ευελιξίας» με τη Ρώμη να ζητά ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, όπως συνέβη και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης το 2022, θέση που συμμερίζεται και η Αθήνα.

Για την ώρα η Κομισιόν απορρίπτει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο ισχυριζόμενη ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες με το 2022. Το ζήτημα αυτό, όπως και οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε την ερχόμενη εβδομάδα, στις Βρυξέλλες.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 2 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 02/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η ενεργειακή ασφάλεια ήταν και παραμένει διαρκώς επίκαιρη

22 Απριλίου 2026


Οι πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης έως το 2030

20 Απριλίου 2026


Ενοίκια: Υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική πληρωμή

17 Απριλίου 2026

Η Κομισιόν ετοιμάζει γραμμή άμυνας για την πιθανότητα ενεργειακού σοκ

17 Απριλίου 2026

Στο στόχαστρο της εφορίας δεξιώσεις, catering, ξενοδοχεία

15 Απριλίου 2026

Το 84% των Ελληνικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να προσλάβει προσωπικό

6 Απριλίου 2026


Ντίζελ: Γιατί η Ευρώπη βλέπει τιμές σοκ και τι σημαίνει για την Ελλάδα

4 Απριλίου 2026

Τι αλλάζει με τις πληρωμές στα αρτοποιεία

2 Απριλίου 2026

Από σήμερα η επιδότηση στο diesel στην αντλία

1 Απριλίου 2026

Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται τα δυναμικά τιμολόγια

29 Μαρτίου 2026
