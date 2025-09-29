CAFE MELI
Γρηγόρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με πλήρη επιδότηση μισθού για 12 μήνες και επίδομα 400 ευρώ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ, που επιδοτεί επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους, είναι ανοιχτή για αιτήσεις. Το πρόγραμμα αυτό της ΔΥΠΑ συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση σε επιχειρήσεις και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή κωδικούς της ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

– λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες
– συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
– προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Η διαδικασία βήμα – βήμα

– Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
– Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
– Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο
– Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)
– Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

