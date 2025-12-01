Δώρο Χριστουγέννων 2025: Θα γίνει νωρίτερα φέτος η καταβολή του

Φέτος, το Δώρο Χριστουγέννων θα φτάσει νωρίτερα στους εργαζομένους, καθώς η καθορισμένη ημερομηνία καταβολής – 21 Δεκεμβρίου – συμπίπτει με Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πληρωμή πριν από την Κυριακή, ώστε να μη θεωρηθούν εκπρόθεσμοι.

Το δικαίωμα στο δώρο έχουν όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με το ποσό να αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο.

Πώς γίνεται ο υπολογισμός

Ως βάση για τον υπολογισμό λαμβάνονται οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Η περίοδος αναφοράς για το δώρο είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Για όσους απασχολήθηκαν μικρότερο διάστημα, το ποσό προκύπτει αναλογικά: 2/25 του μισθού ή δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται όλες οι νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας, σπουδαστική κ.λπ.). Για τις περιπτώσεις ασθένειας προσμετρώνται τα τριήμερα ασθενείας, ενώ δεν υπολογίζονται οι ημέρες όπου καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Για τους εργαζομένους σε μερική απασχόληση, το δώρο υπολογίζεται βάσει των πραγματικών – μειωμένων – αποδοχών τους και του χρόνου που εργάστηκαν στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

Η ΓΣΕΕ και το ΚΕ.Π.Ε.Α. παρέχουν online εργαλείο υπολογισμού, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουν με ακρίβεια το ποσό που δικαιούνται. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.