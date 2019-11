Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το Τaxis το 2020

Στην τελική του μορφή είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά βιβλία ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, μιλώντας στο 11ο Thessaloniki Tax Forum, με θέμα: «Φορολογία και οικονομική ανάπτυξη, με κλειδί την ψηφιακή ωριμότητα».

Μετά τη ψήφισή του θα ακολουθήσουν και οι προβλεπόμενες κανονιστικές αποφάσεις και όπως είπε ο διοικητής το 2020 θα είναι η χρονιά προσαρμογής για όλους στη νέα πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων. Τα ηλεκτρονικά βιβλία, υπογράμμισε ο κ. Πιτσιλής, δίνουν νόημα και πραγματική αξία στις δύο άλλες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού: στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στη διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με το Taxis, επισημαίνοντας ότι «χωρίς τα ηλεκτρονικά βιβλία απλώς θα μαζεύαμε κάπου δεδομένα χωρίς να έχει αξία αυτό ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για εμάς».

Για τη διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών με το ηλεκτρονικό σύστημα Τaxis, με αφορμή και τον εντοπισμό του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο «πείραζε» το λογισμικό εξαφανίζοντας αποδείξεις, επισήμανε: «Το σημερινό τοπίο είναι δυστυχώς κατακερματισμένο. Εχουμε φορολογικούς μηχανισμούς και ταμειακές που μπορούν να διαβιβάζουν σε πραγματικό χρόνο και online δεδομένα. Εχουμε και πολλές, πάνω από 160.000 ταμειακές μηχανές με ληγμένες άδειες καταλληλότητας και υπάρχει και μία σειρά επιχειρήσεων που δεν έχουν καν υποχρέωση να τηρούν τέτοιους μηχανισμούς». Το τοπίο αυτό όπως είπε δημιουργεί σοβαρές ανισορροπίες στην αγορά. Η απάντηση στον κατακερματισμό και στα κενά στην παρακολούθηση είναι η διαβίβαση στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ όλων των παραστατικών σε πραγματικό χρόνο, συναλλαγή ανά συναλλαγή (one by one) και «είναι αναγκαίο να συζητήσουμε με φορείς για το πώς θα προχωρήσει το μέτρο στο πρώτο εξάμηνο του 2020».

Τέλος, ο κ. Πιτσιλής ανακοίνωσε ότι η ΑΑΔΕ από το 2020 θα χρησιμοποιεί νέα ελεγκτικά εργαλεία. «Κεντρικοποιούμε και ομαδοποιούμε διαδικασίες είσπραξης και δυνάμεις με δύο μεγάλα εισπρακτικά κέντρα, το ένα Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη με προφανή σκοπό να δώσουμε έμφαση στις μεγάλες υποθέσεις, στις μεγάλες οφειλές και να συγκεντρώσουμε δυνάμεις προς τον σκοπό αυτό. Προχωρούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε πετύχει την κωδικοποίηση των αποφάσεων της νομοθεσίας ΦΠΑ, ώστε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 να έχουμε κάνει τα επόμενα δύο βήματα: Την κωδικοποίηση εγκυκλίων ΦΠΑ και την έκδοση σειράς οδηγών σε απλή γλώσσα για θέματα που απασχολούν πιο συχνά τις κεντρικές υπηρεσίες. Αντίστοιχη δουλειά θα γίνει το 2020 και για τη φορολογία εισοδήματος», τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.