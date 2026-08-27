Διαγραφή 30% και 120 δόσεις: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Με το βλέμμα στη μεσαία τάξη με την οποία επιθυμεί να επανασυνδεθεί βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, οποίος ανακοινώνει 11 παρεμβάσεις «ανακούφισης» στην αποψινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, στις 18.00 το απόγευμα στο «Σεράφειο» με τίτλο « Αλλάζουμε τους κανόνες – Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα τονίσει πως το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει την προστασία της κύριας κατοικίας, με σύγχρονα και αντικειμενικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δίνοντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα να διατηρήσει την κύρια κατοικία του. «Η πρότασή μας προβλέπει προστασία κατοικίας αξίας έως 200.000 ευρώ για έναν άγαμο, με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, που φτάνουν έως τις 320.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Για τους ευάλωτους οφειλέτες προβλέπουμε προσωρινή κρατική συνεισφορά. Και για να είναι η ρύθμιση πραγματικά βιώσιμη, προβλέπουμε μειωμένες δόσεις κατά την πρώτη τριετία και δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 35 χρόνια» αναμένεται να δηλώσει ο κ. Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ θα θεσπίσει μια νέα γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους για φυσικά και νομικά πρόσωπα για κύρια οφειλή έως 500.000 ευρώ. «Το 70% της οφειλής θα μπορεί να εξοφλείται σε έως 120 δόσεις. Το υπόλοιπο 30% θα παραμένει άτοκο και, εφόσον ο οφειλέτης ολοκληρώσει με συνέπεια την αποπληρωμή του πρώτου μέρους, θα διαγράφεται οριστικά. Παράλληλα, προβλέπουμε σημαντική μείωση των προσαυξήσεων και των προστίμων, από 40% έως 85%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Και στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστίμων» θα τονίσει ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ για οφειλές έως 100.000 ευρώ δεν θα απαιτείται προκαταβολή και για μεγαλύτερες οφειλές, η προκαταβολή κυμαίνεται από 1% έως 5%.

Παράλληλα, ο συνεπής ως προς τη ρύθμισή του πολίτης ή η επιχείρηση, θα μπορεί να λαμβάνει ενημερότητα ενώ θα ανασταλούν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Nα σημειωθεί πως θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχασαν παλαιότερη ρύθμιση να την αναβιώσουν με την καταβολή μίας δόσης.

Αλλαγή εξωδικαστικού μηχανισμού

Το ΠΑΣΟΚ θα δρομολογήσει την ουσιαστική αλλαγή του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις ενώ θα καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία. Η διαδικασία θα προβλέπει την γνωστοποίηση στον οφειλέτη της πρότασης ρύθμισης που παράγει ο μηχανισμός, δίνοντάς του την ευχέρεια να την απορρίψει «θα πρέπει να αιτιολογεί συγκεκριμένα την απόφασή του και να καταθέτει εναλλακτική πρόταση ρύθμισης. Παράλληλα, αυξάνονται «κατά 25% τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για την ιδιότητα του ευάλωτου οφειλέτη και προβλέπουμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους, ώστε να μην απαξιώνονται κάθε χρόνο από την αύξηση του κόστους ζωής» αναμένεται να πει ο κ. Ανδρουλάκης. Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα έως και 25% χαμηλότερης ικανοποίησης του πιστωτή σε σχέση με το ποσό που θα εισέπραττε από τη ρευστοποίηση της περιουσίας και στις περιπτώσεις ιδιαίτερα χαμηλού εισοδήματος θα υπάρχει δυνατότητα άτοκων δόσεων.

Επίσης, θα δημιουργηθούν Επιτροπές Διευθέτησης Οφειλών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στις οποίες θα μπορεί να προσφεύγει ο οφειλέτης όταν μέσα από τη διαδικασία δεν επιτυγχάνεται βιώσιμη λύση.

Σημαντικό βάρος ρίχνει το ΠΑΣΟΚ στη λογοδοσία των servicers οι οποίοι θα υποχρεώνονται να παρέχουν αναλυτικό ιστορικό της οφειλής, των επιτοκίων και των μεταβιβάσεων του δανείου του, καθώς και δωρεάν πρόσβαση στον φάκελό του οφειλέτη και στο πλήρες ιστορικό των προτάσεων ρύθμισης. «Κατοχυρώνουμε πραγματική δυνατότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης. Όχι μόνο μέσα από αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες, αλλά και τηλεφωνικά και με φυσική παρουσία» θα δηλώσει ο κ. Ανδρουλάκης ενώ θα προβλέπονται και κυρώσεις για τους servicers όταν παραβιάζουν τους κανόνες. Θα υπάρχει δυνατότητα του δανειολήπτη σε προαίρεση πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund, με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει ότι πρόκειται για πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης της οφειλής πριν αυτή περάσει στη δευτερογενή αγορά. Θα προβλέπεται επίσης ότι η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας από τον πιστωτή ή τον servicer μπορεί να θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης του οφειλέτη, αλλά και δυνατότητα ακύρωσης πράξεων καταγγελίας ή αναγκαστικής εκτέλεσης και όταν ένας πιστωτής αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία ρύθμισης ή δεν καταθέτει αιτιολογημένη πρόταση. Επίσης, θα στερείται για ένα έτος του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και αναγκαστικής εκτέλεσης. Και θα βάλει έναν ακόμη καθαρό κανόνα: Όσο βρίσκεται αποδεδειγμένα σε εξέλιξη πραγματική διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση μιας οφειλής, δεν θα μπορεί την ίδια στιγμή να εκδίδεται διαταγή πληρωμής ή να ξεκινά διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο

τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να δηλώσει: «Κατανέμουμε δίκαια το βάρος που προέκυψε από τη μεγάλη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τα δύο τρίτα της επιβάρυνσης αναλαμβάνονται από τον πιστωτή και το ένα τρίτο από τον δανειολήπτη, η λύση που προτείνουμε δεν αφορά μόνο όσους εξακολουθούν σήμερα να έχουν το δάνειό τους σε ελβετικό φράγκο. Καλύπτει και εκείνους που στο παρελθόν αναγκάστηκαν να μετατρέψουν την οφειλή τους σε ευρώ με δυσμενείς όρους».

Στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ προβλέπεται και η επιβράβευση της συνέπειας του δανειολήπτη. «Εφόσον ένας οφειλέτης έχει τηρήσει τη ρύθμισή του για τουλάχιστον τρία χρόνια και στη συνέχεια την απολέσει λόγω νέας οικονομικής αδυναμίας, το μη ρυθμισμένο τμήμα της αρχικής απαίτησης δεν θα αναβιώνει στο σύνολό του. Θα μειώνεται αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το μέρος του ρυθμισμένου χρέους που έχει ήδη αποπληρωθεί. Και το ποσό που αναβιώνει, δεν θα επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας» θα σημειώσει ο κ. Ανδρουλάκης.

Επιπλέον στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως θα το παρουσιάσει ο πρόεδρος του κόμματος, προβλέπεται η προστασία της αγροτικής γης καθώς θα εξαιρείται από τη ρευστοποίηση «για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων αγροτών, στον υπολογισμό των περιουσιακών κριτηρίων δεν συνυπολογίζεται αγροτική γη αξίας έως 50.000 ευρώ».

«Δεν μπορεί ένα δάνειο να μεταβιβάζεται σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή και η ευθύνη του εγγυητή να εξακολουθεί να υπολογίζεται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Γι’ αυτό προτείνουμε η ευθύνη του εγγυητή να συνδέεται και με το τίμημα στο οποίο μεταβιβάστηκε η απαίτηση» θα δηλώσει ο κ. Ανδρουλάκης και θα περιγράψει τη θέση του ΠΑΣΟΚ για ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, η χρήση του οποίου θα είναι αποκλειστικά επαγγελματική και θα αφορά σε εισπράξεις μέσω POS και ηλεκτρονικών συναλλαγών και για την πληρωμή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, δόσεων ρυθμίσεων, προμηθευτών και λειτουργικών δαπανών. Το ύψος του ποσού θα προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο κύκλος εργασιών, ο αριθμός των εργαζομένων, το μισθολογικό κόστος, οι φορολογικές υποχρεώσεις και οι πραγματικές λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης.