ΔΕΟΣ: Νέα εποχή κατά της φοροδιαφυγής μετά το τέλος του ΣΔΟΕ

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου μπαίνει από τις 16 Μαρτίου η νέα ελεγκτική διεύθυνση ΔΕΟΣ, η οποία διαδέχεται το ΣΔΟΕ και αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση οργανωμένων μορφών οικονομικού εγκλήματος, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Η νέα υπηρεσία θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και θα συνεργάζεται στενά με διεθνείς Αρχές.

ΔΕΟΣ: Η νέα εποχή κατά της φοροδιαφυγής

Βάσει της σχετικής απόφασης, η αποστολή της ΔΕΟΣ περιλαμβάνει:

– Τον εντοπισμό, την αποκάλυψη και την καταστολή εστιών οικονομικού εγκλήματος που σχετίζονται με φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, σοβαρή φοροδιαφυγή και δασμοφοροδιαφυγή, καθώς και τον έλεγχο της διακίνησης κεφαλαίων και της κατοχής ή κυκλοφορίας απαγορευμένων ή ειδικά ελεγχόμενων ειδών και ουσιών.

– Τη διενέργεια ερευνών και προληπτικών ή κατασταλτικών ελέγχων, μεταγενέστερων και επιτόπιων μερικών ελέγχων, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, την πάταξη της φοροαποφυγής, της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και κάθε μορφής απάτης σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

– Την εποπτεία της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, της δασμοφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, καθώς και εκείνων που σχετίζονται με εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις· την αποκάλυψη περιστατικών διαφθοράς και απάτης· και την προστασία της δημόσιας περιουσίας, με στόχο την πρόληψη παραβάσεων, την ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης, τη δίωξη των υπευθύνων και τη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της κοινωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Τη διασφάλιση συνεργασίας με ελεγκτικές και διωκτικές υπηρεσίες, εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης, των παρατυπιών και άλλων μορφών οικονομικού εγκλήματος που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης.

– Τον συντονισμό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, στους τομείς ευθύνης της.

– Τη συνεχή αναβάθμιση και απλοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών των υπηρεσιών της ΓΔ ΔΕΟΣ, μέσω καταγραφής και τυποποίησης, καθώς και την υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω ψηφιοποίησή τους.

Οι εργασίες των ελεγκτικών ομάδων της ΔΕΟΣ

Οι ελεγκτικές ομάδες της ΔΕΟΣ θα επιχειρούν σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα, με εναλλαγή προσωπικού, το οποίο θα απασχολείται τακτικά ή και υπερωριακά, συμπεριλαμβανομένων αργιών και νυχτερινών ωρών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεσμική και επιχειρησιακή διασύνδεση της ΔΕΟΣ και στη δυνατότητα συνεργασίας με ευρύ δίκτυο ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων.

Η ΔΕΟΣ αντικαθιστά το ΣΔΟΕ, με βασικό άξονα την ενίσχυση της συνεργασίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στο πλαίσιο αυτό, ενδυναμώνεται η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ενώ κομβικής σημασίας είναι και η σύμπραξη με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η εκτεταμένη απάτη στον ΦΠΑ και η κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Παράλληλα, η Europol διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στο λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων, στην απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ και στο ξέπλυμα χρήματος.

Επιπλέον, η συμμετοχή της ΔΕΟΣ στο Eurofisc διευκολύνει την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών, την έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών και την αποτροπή απωλειών δημοσίων εσόδων. Στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, ιδιαίτερη σημασία έχει και η συνεργασία με τη Frontex, καθώς και με τελωνειακές αρχές άλλων κρατών-μελών, ιδίως για ζητήματα παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε εθνικό επίπεδο, η απόφαση διαμορφώνει το πλαίσιο για πιο στενή και θεσμοθετημένη συνεργασία της ΑΑΔΕ με την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τις δικαστικές Αρχές.