ΔΕΔΔΗΕ: Πρόστιμα 27 εκ. ευρώ στο οκτάμηνο για τις ρευματοκλοπές

Το 2024 παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σημαντική πτώση στις απώλειες δικτύου με 10,9% έναντι 11,36% το 2023, επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως τόνισε ο διευθυντής της Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, Γ. Αθανασιάδης σε σχετική εκδήλωση της ΡΑΑΕΥ, πρόκειται για μια πτώση που επιτεύχθηκε μόνο από την απόδοση του ΔΕΔΔΗΕ, πριν ακόμα από την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου που έγινε φέτος.

Πλέον ο ΔΕΔΔΗΕ έχει επιστρατεύσει και αλγοριθμικά μοντέλα στη μάχη κατά των ρευματοκλοπών. Επίσης, έγιναν προσλήψεις τεχνικού προσωπικού, εκπαιδεύσεις για ελέγχους με σύγχρονα μέσα και έχει τονωθεί το προσωπικό και στα εργαστήρια.

Σήμερα έχει επιτευχθεί 100% εφαρμογή της μηνιαίας επιτόπιας καταμέτρησης. Παράλληλα, υπάρχει μείωση των χρονίως ακαταμέτρητων παροχών που αποτελούν κίνδυνο. Ενδεικτικά, έχουν εντοπιστεί 6.000 τέτοιες παροχές με ύποπτες καταναλώσεις.

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών του διαχειριστή, αυξήθηκε κατά 67% φέτος ο αριθμός εντοπισμένων περιπτώσεων ρευματοκλοπής με 15.554 στο σύνολο του έτους. Η εκτιμώμενη αξία τους αυξήθηκε αντίστοιχα κατά 72% ετησίως στα 58,5 εκατ. ευρώ. Οι δε εισπράξεις έφτασαν τα 27 εκατ. ευρώ στο πρώτο οκτάμηνο του 2025, με άνοδο 86% σε σχέση με πέρυσι.

Ένα επιμέρους θέμα στο οποίο εστιάζει ο διαχειριστής είναι η συχνή υποτροπή των παραβατών, λόγω κενών στο νομικό και διοικητικό πλαίσιο, που καταδεικνύει την ανάγκη για αυστηροποίησή του.

Ο κ. Αθανασιάδης στάθηκε στη σημασία των έξυπνων μετρητών για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, υπογράμμισε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προτείνει στα αρμόδια υπουργεία την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ρευματοκλοπή άνω των 10.000 ευρώ.