CAFE MELI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Σενάριο για πετρέλαιο έως τα 200 δολάρια!

Newsroom 26 Μαρτίου 2026
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξετάζουν τι θα σήμαινε για την οικονομία μια πιθανή εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ακόμη και στα 200 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, που επικαλείται το Bloomberg, ένδειξη, ότι σε ανώτατο επίπεδο μελετώνται τα πιθανά σενάρια επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν.

Η προσομοίωση των συνεπειών, που θα είχε μια μεγαλύτερη άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις προοπτικές ανάπτυξης αποτελεί μέρος των τακτικών αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται σε περιόδους έντασης και δεν συνιστά πρόβλεψη, διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Στόχος της διαδικασίας είναι να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Ακόμη και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε εκφράσει ανησυχίες ότι η σύγκρουση θα οδηγούσε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και θα επιβάρυνε την οικονομική ανάπτυξη. Ανώτερα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών έχουν μεταφέρει τις τελευταίες εβδομάδες στον Λευκό Οίκο προβληματισμούς για τις διακυμάνσεις στις τιμές πετρελαίου και βενζίνης.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι χαρακτήρισε «ανακριβείς» αυτές τις πληροφορίες, τονίζοντας ότι «αν και η κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς διαφορετικά σενάρια τιμών και τις οικονομικές τους επιπτώσεις, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι και ο υπουργός Μπέσεντ δεν έχει εκφράσει ανησυχία για τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές από την επιχείρηση Epic Fury». Όπως πρόσθεσε, ο Μπέσεντ έχει επανειλημμένα «εκφράσει την εμπιστοσύνη του, καθώς και της κυβέρνησης, στη μακροπρόθεσμη πορεία της αμερικανικής οικονομίας και των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών».

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτιναχθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate να ενισχύεται περίπου κατά 30%, φτάνοντας τα 91 δολάρια το βαρέλι. Το Brent καταγράφει άνοδο σχεδόν 40% την ίδια περίοδο, διαπραγματευόμενο γύρω στα 102 δολάρια.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Σχετικά άρθρα

Κατώτατος μισθός: Πόσο θα αυξηθεί – Τι αλλάζει από 1η Απριλίου

26 Μαρτίου 2026

Fuel Pass και επιδοτήσεις: Πώς μοιράζονται σε οικογένειες με 2 αυτοκίνητα

24 Μαρτίου 2026

Μητσοτάκης: Ανακοίνωσε fuel pass, επιδότηση στο diesel κίνησης και παρέμβαση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

23 Μαρτίου 2026

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ για τις εταιρείες «βιτρίνα» με έδρα στα Βαλκάνια

23 Μαρτίου 2026

Γραφειοκρατία: Τα 11 «χαρτιά» που καταργούνται στην πράξη

22 Μαρτίου 2026

ΕΦΚ στα καύσιμα: Γιατί η Ελλάδα δεν τον μειώνει

21 Μαρτίου 2026
Bloomberg: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για παρατεταμένη κρίση στις τιμές της ενέργειας

20 Μαρτίου 2026

Η Αθήνα επιδοτεί το ντίζελ – Η Ευρώπη εξετάζει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

19 Μαρτίου 2026
Νέα ρύθμιση Πιερρακάκη για μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις στον εξωδικαστικό

19 Μαρτίου 2026
Υπεγράφη η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού

18 Μαρτίου 2026
Back to top button