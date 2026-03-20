Bloomberg: Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για παρατεταμένη κρίση στις τιμές της ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη κρίση στις τιμές της ενέργειας, αφού το Ιράν έπληξε ένα ζωτικής σημασίας εργοστάσιο φυσικού αερίου στο Κατάρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο μιας πολυετούς έλλειψης εφοδιασμού.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους για την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση και ζήτησαν «μορατόριουμ» στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι ήταν ιδιαίτερα παθιασμένη, προειδοποιώντας ότι η ενεργειακή κατάσταση είναι σοβαρή.

Εάν αυτές οι ενεργειακές επιθέσεις δεν σταματήσουν, «ο παγκόσμιος αντίκτυπος θα ήταν ή θα μπορούσε να είναι σοβαρός», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ρομπ Γέτεν.

Οι φόβοι είναι βάσιμοι. Οι τιμές του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ η ΕΚΤ δήλωσε ότι μια παρατεταμένη διακοπή θα ωθήσει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στο 6,3% και θα προκαλούσε μια σύντομη ύφεση. Ήδη, οι αυξήσεις των τιμών έχουν προσθέσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς ενέργειας της Ευρώπης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η τελευταία άνοδος των τιμών της ενέργειας προήλθε από μια ιρανική πυραυλική επίθεση στο συγκρότημα Ras Laffan στο Κατάρ, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. Δύο εγκαταστάσεις που παράγουν το 17% των εξαγωγών LNG της χώρας, ή περίπου 13 εκατομμύρια τόνους ετησίως, επηρεάστηκαν και θα χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια για να επισκευαστούν, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της QatarEnergy.

«Εάν καταστραφούν οι ίδιες οι παραγωγικές δυνατότητες, θα υπάρξει πολύ πιο μακροχρόνιος αντίκτυπος από αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Στη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν το εκτελεστικό όργανο της Ένωσης να παρουσιάσει επειγόντως στοχευμένα, προσωρινά μέτρα για την αντιμετώπιση των απότομων αυξήσεων των τιμών στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.