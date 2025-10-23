Αυξήσεις σε γάλα και τυροκομικά λόγω της ευλογιάς – Σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης στη γαλακτοβιομηχανία

Αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης βρίσκεται η γαλακτοβιομηχανία της χώρας, καθώς η εκτεταμένη θανάτωση προβάτων λόγω της ευλογιάς πλήττει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή πρόβειου γάλακτος, κάτι που σημαίνει αυξήσεις στο ράφι το προσεχές διάστημα.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς, οι αυξήσεις στις τιμές ενδέχεται να φτάσουν από το 20% έως 30%, ενώ η χονδρική τιμή της φέτας μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 10 ευρώ το κιλό. Και όλα αυτά, τη στιγμή που τα κρούσματα στα αιγοπρόβατα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, υποστήριξε ότι έχει χαθεί σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος μέσα σε έναν χρόνο και έπεται και συνέχεια.

Όσον αφορά τα στοιχεία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ότι σημειώθηκε αύξηση 3 εκατομμύρια κιλά στο γάλα, τόνισε πως «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν δύο ζητούμενα: Ή υπάρχει ελληνοποίηση πρόβειου γάλακτος από γειτονικές χώρες ή κάναμε το αγελαδινό γάλα, πρόβειο. Δεν γίνεται να έχουμε 100.000 χαμένα ζώα στο τέλος του 2024 και να μιλάμε για αύξηση».

Κάνοντας μια εκτίμηση για τις τιμές, ο κ. Μόσχος ανέφερε πως τώρα τελειώνει η γαλακτομική περίοδος, άρα οι αυξήσεις στα προϊόντα θα φανούν σε ένα τρίμηνο περίπου. «Αν υπάρχει αύξηση νωρίτερα, είναι παράλογο», όπως είπε.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, μετά τον Οκτώβριο θα έχουμε αυξήσεις στο γάλα και στο τρίμηνο στα τυριά. Παράλληλα, μίλησε και για τον ρόλο των βιομηχανιών, λέγοντας πως «την τιμή τη διαμορφώνουν οι ίδιες, προχωρώντας σε εκβιασμό προς τους κτηνοτρόφους».

«Οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας του γάλακτος, ζήτησαν από τους κτηνοτρόφους να αγοράσουν το προϊόν με αύξηση στην τιμή του κατά 10%. Αυτό θα σήμαινε ότι στον καταναλωτή το γάλα θα έφτανε με τιμή αυξημένη κατά τουλάχιστον επιπλέον 2%-3% σε σχέση με την πρόταση των εταιρειών», αποκάλυψε ο κ. Μόσχος.

Τέλος, ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς είναι ο εμβολιασμός των ζώων, ενώ έφερε στο φως και το παράδειγμα του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος τοποθετήθηκε υπέρ αυτής της προοπτικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκε ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, λέγοντας πως το επόμενο διάστημα λόγω της μειωμένης παραγωγής, οι τιμές σε γαλακτομικά και τυροκομικά θα πάρουν την ανιούσα.