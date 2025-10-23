CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε γάλα και τυροκομικά λόγω της ευλογιάς – Σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης στη γαλακτοβιομηχανία

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης βρίσκεται η γαλακτοβιομηχανία της χώρας, καθώς η εκτεταμένη θανάτωση προβάτων λόγω της ευλογιάς πλήττει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή πρόβειου γάλακτος, κάτι που σημαίνει αυξήσεις στο ράφι το προσεχές διάστημα.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς, οι αυξήσεις στις τιμές ενδέχεται να φτάσουν από το 20% έως 30%, ενώ η χονδρική τιμή της φέτας μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 10 ευρώ το κιλό. Και όλα αυτά, τη στιγμή που τα κρούσματα στα αιγοπρόβατα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, υποστήριξε ότι έχει χαθεί σχεδόν το 27% της παραγωγής γάλακτος μέσα σε έναν χρόνο και έπεται και συνέχεια.

Όσον αφορά τα στοιχεία του ΕΛΓΟ Δήμητρα, ότι σημειώθηκε αύξηση 3 εκατομμύρια κιλά στο γάλα, τόνισε πως «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν δύο ζητούμενα: Ή υπάρχει ελληνοποίηση πρόβειου γάλακτος από γειτονικές χώρες ή κάναμε το αγελαδινό γάλα, πρόβειο. Δεν γίνεται να έχουμε 100.000 χαμένα ζώα στο τέλος του 2024 και να μιλάμε για αύξηση».

NOVA

Κάνοντας μια εκτίμηση για τις τιμές, ο κ. Μόσχος ανέφερε πως τώρα τελειώνει η γαλακτομική περίοδος, άρα οι αυξήσεις στα προϊόντα θα φανούν σε ένα τρίμηνο περίπου. «Αν υπάρχει αύξηση νωρίτερα, είναι παράλογο», όπως είπε.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, μετά τον Οκτώβριο θα έχουμε αυξήσεις στο γάλα και στο τρίμηνο στα τυριά. Παράλληλα, μίλησε και για τον ρόλο των βιομηχανιών, λέγοντας πως «την τιμή τη διαμορφώνουν οι ίδιες, προχωρώντας σε εκβιασμό προς τους κτηνοτρόφους».

«Οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας του γάλακτος, ζήτησαν από τους κτηνοτρόφους να αγοράσουν το προϊόν με αύξηση στην τιμή του κατά 10%. Αυτό θα σήμαινε ότι στον καταναλωτή το γάλα θα έφτανε με τιμή αυξημένη κατά τουλάχιστον επιπλέον 2%-3% σε σχέση με την πρόταση των εταιρειών», αποκάλυψε ο κ. Μόσχος.

Τέλος, ο ίδιος στάθηκε στο γεγονός ότι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς είναι ο εμβολιασμός των ζώων, ενώ έφερε στο φως και το παράδειγμα του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος  τοποθετήθηκε υπέρ αυτής της προοπτικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κινήθηκε ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, λέγοντας πως το επόμενο διάστημα λόγω της μειωμένης παραγωγής, οι τιμές σε γαλακτομικά και τυροκομικά θα πάρουν την ανιούσα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

misthos

Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες – Μεγάλες ανισότητες

23/10/2025

Τι σχεδιάζει η Ευρώπη για τη στεγαστική κρίση

23/10/2025

Πρόστιμα για τους ελαιοπαραγωγούς – Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων

22/10/2025

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας

20/10/2025

Επιστροφή στην κανονικότητα για το ελαιόλαδο

19/10/2025

Φθηνότερα από σήμερα 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και πώς επηρεάζεται ο πληθωρισμός

15/10/2025

ΟΠΕΚΕΠΕ τέλος: Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις με έργο 8,8 εκ. ευρώ

15/10/2025
petrelaio epidotisi

Επίδομα θέρμανσης: Mε ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου

15/10/2025

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι ζητά για τον κατώτατο μισθό

14/10/2025
airbnb

Airbnb: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος στα ακίνητα

14/10/2025
Back to top button