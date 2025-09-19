Αυτά είναι τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 – Πότε θα αναρτηθούν

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να μην βιαστεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές στις χρεώσεις.

Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 για όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων αφού η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποφάσισε να μελετήσει εκτενώς το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής που είχε συσταθεί για τα Τέλη Κυκλοφορίας και να μην βιαστεί να λάβει αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές στις χρεώσεις.

Άλλωστε ακόμη και αν λάμβανε κάποια απόφαση αλλαγής σε Τέλη Κυκλοφορίας, με έμφαση στα μηδενικά Τέλη, θα χρειάζονταν αρκετός καιρός ώστε να αλλάξει το ηλεκτρονικό σύστημα χρεώσεων με αποτέλεσμα να καθυστερούσε η ανάρτησή τους. Οπότε τα στελέχη του ΥΠΕΘΟ αποφάσισαν να μην αλλάξουν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Carandmotor.gr θα αναρτηθούν προς τα τέλη Οκτωρβίου ή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου και οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να τα εξοφλήσουν έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

Με χρέωση οι παρατάσεις στην εξόφληση

Όπως και πέρυσι έτσι και και στα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 θα ισχύσει η μεγάλη αλλαγή που έχει να κάνει με την εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας 2025 καθώς θα εφαρμοστεί η κλιμακωτή επιπλέον χρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας καθώς καταργήθηκαν οι δωρεάν παρατάσεις που έδινε το ΥΠΕΘΟ κάθε χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει ορίσει με νόμο τις προσαυξήσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας για διάστημα από 1 έως και 2 μήνες καθώς μετά η επιβάρυνση αφορά στην καταβολή του διπλάσιου ποσού των Τελών Κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού και, σε περίπτωση καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ποσού.

Σε περίπτωση καταβολής μετά από την πάροδο 2 μηνών από την προθεσμία, ή μη καταβολής, ή καταβολής μέρους μόνο των Τελών Κυκλοφορίας, με υπαιτιότητα του φορολογουμένου, καταβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Παραδείγματα αύξησης των Τελών Κυκλοφορίας 2026 για εκπρόθεσμη εξόφληση

Για παράδειγμα ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου με ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας 300 ευρώ αν τα εξοφλήσει μέσα στον Ιανουάριο του 2026 τότε θα πληρώσει 375 ευρώ. Αν τα εξοφλήσει τον Φεβρουάριο τότε θα πληρώσει 450 ευρώ.

Αν πάλι τα εξοφλήσει τον Μάρτιο του 2025 τότε θα πληρώσει 600 ευρώ!

Οι ιδιοκτήτες που πληρώνουν 100 ευρώ για ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας αν τα εξοφλήσουν τον Ιανουάριο του 2026 θα πληρώσουν 125 ευρώ ενώ αν τα εξοφλήσουν τον Φεβρουάριο του 2026 θα πληρώσουν 150 ευρώ. Αν πάλι τα εξοφλήσουν τον Μάρτιο του 2025 τότε θα πληρώσουν 200 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες που πληρώνουν 1.050 ευρώ για ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας αν τα εξοφλήσουν τον Ιανουάριο θα πληρώσουν 1.312,50 ευρώ ενώ αν τα εξοφλήσουν τον Φεβρουάριο θα πληρώσουν 1.575 ευρώ. Αν πάλι τα εξοφλήσουν τον Μάριο του 2026 τότε θα πληρώσουν 2.100 ευρώ.

Τι γίνεται με την ακινησία των οχημάτων

Όσοι θέλουν να θέσουν σε καθεστώς προσωρινής ακινησίας το όχημά τους χωρίς να πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026 θα πρέπει να το κάνουν έως την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 καθώς από την 1η Ιανουαρίου θα τους βεβαιωθούν τα διπλάσια Τέλη Κυκλοφορίας στο Taxisnet. Αν πάλι τα κινήσουν μετά την προθεσμία εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας και πραγματοποιήσουν ακινησία τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο θα πληρώσουν κανονικά τα Τέλη Κυκλοφορίας 2025 με τις προσαυξήσεις.

Να υπενθυμίσουμε πως αν διαπιστωθεί από τις Αρχές ότι το όχημα το οποίο βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας υπάρχουν επάνω σε αυτό οι πινακίδες ή κυκλοφορεί, τότε -πλέον των διπλάσιων Τελών Κυκλοφορίας και του προστίμου εκπρόθεσμης πληρωμής-, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου.

Τι θα πληρώσετε για Τέλη Κυκλοφορίας 2026

Τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 τα οποία παραμένουν αμετάβλητα οπότε και οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα καταβάλλουν τα ίδια ποσά με πέρυσι.

Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσει κανείς από την εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας είναι να καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός του ηλεκτρονικά.

Τέλη Κυκλοφορίας «πέντε ταχυτήτων»!

Διαφορετικά Τέλη Κυκλοφορίας θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων το 2026 καθώς το κόστος τους υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους, τον κυβισμό του κινητήρα αλλά και τις εκπομπές CO2. Συνολικά υπάρχουν πέντε κατηγορίες Τελών Κυκλοφορίας.

Όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως 31 Οκτωβρίου 2010 θα καταβάλουν Τέλη Κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους.

Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 η πληρωμή γίνεται με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ όσα καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές απαλλάσσονται πλήρως -κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως χρονολογίας.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές που ισχύουν για κάθε όχημα να θυμίσουμε ότι διαμορφώνονται ως εξής:

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

Πως θα εκτυπώσετε τα Τέλη Κυκλοφορίας

Το φετινό ειδοποιητήριο, όπως έγινε και τα δύο προηγούμενα χρόνια, περιλαμβάνει και έναν QR Code. Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα Τέλη Κυκλοφορίας, μέσω mobile banking, χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το ποσό.

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους υπόχρεους να ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Όμως, και οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και επισκέπτονται τις τράπεζες για να πληρώσουν, μπορούν να κάνουν χρήση του QR Code στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών.

Σε αυτή την κατεύθυνση, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει πάντα και η δυνατότητα πληρωμής μέσω web banking, που από πέρυσι πραγματοποιείται μέσω κωδικού RF, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων για να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός για την πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας θα πρέπει να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη, και να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aade.gr/mycar. Στη συνέχεια συμπληρώνετε τους κωδικούς σας που αφορά στην είσοδο στο Taxisnet και κατόπιν επιλέγετε την επιλογή: «Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.»

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gsis.gr. Στην Υπηρεσία προς τους Πολίτες επιλέξτε την ένδειξη “Οχήματα”.

Ακολούθως έχετε δύο επιλογές:

Αν επιλέξετε “Τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς στο Taxisnet”:

Ο υπόχρεος πληκτρολογεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης προκειμένου να ανοίξει η εφαρμογή και να συμπληρώσει τα στοιχεία του.

Αν επιλέξετε “Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς Taxisnet”:

Αφού κλικάρετε την “ΕΙΣΟΔΟ”, θα μεταφερθείτε στην ηλεκτρονική φόρμα όπου μπορείτε να αναγράψετε το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας και επιλέγοντας “ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ” να βρείτε τα τέλη για το όχημα σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, θα πρέπει ο υπόχρεος να δώσει την εντολή εκτύπωσης για να εμφανιστεί το ειδοποιητήριο με τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2025.

Επίσης η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας ή δεν έχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα!

Ποιοι απαλλάσσονται

Από την υποχρέωση καταβολής των Τελών Κυκλοφορίας 2026 απαλλάσσονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών οχημάτων.

Ειδικότερα το δικαίωμα της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας των ανηλίκων αναπήρων, δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου. Η παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα Τέλη Κυκλοφορίας ισχύει μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους.

Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, όπου το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας έχει παραχωρηθεί στον/στους ασκούντα/ασκούντες τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, τα πρόσωπα αυτά να μην έχουν στην κατοχή τους άλλο όχημα για το οποίο έχει χορηγηθεί απαλλαγή. Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται, μόνο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και αφορά στα επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα οχήματα τα οποία θα λαμβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος ταξινόμησης.

Τέλος σε περίπτωση θανάτου ανήλικου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.

Οι ανάπηροι που έχουν:

-Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

-Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

-Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

-Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.

-Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.

-Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

-Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

-Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού.

-Αυτισμό, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, και είναι ανίκανος για εργασία και έχει ανάγκη βοήθειας.

Επίσης οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650κ.εκ., που ανήκουν:

αα)στους αναπήρους πολέμου, αξιωματικούς και οπλίτες.

αβ) στους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων, στους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων ασφαλείας, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος, στους άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου.

αγ) στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι, κατά το από 21.4.1967 έως 23.7.1974 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Σημείωση Κατ΄εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραπληγικών αναπήρων και των αναπήρων με αναπηρία 100%, δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κ.εκ.

αδ)στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

αε)στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

Σε ανάπηρους πολίτες, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, κατ’εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κ.εκ.

Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων χορηγούνται, εφόσον:

H κυριότητα του οχήματος ανήκει 100% στον ανάπηρο, όπως αυτή προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Στην περίπτωση ανήλικου αναπήρου, το δικαίωμα της απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας δύναται να παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία και μέχρι το έτος ενηλικίωσής του.

Η πάθηση από την οποία πάσχει ο ανάπηρος εμπίπτει στις προαναφερόμενες διατάξεις.

Ο ανάπηρος δεν έχει στην κατοχή του άλλο όχημα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας (όπως αυτό προκύπτει από σχετική υπεύθυνη δήλωση).

Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι στους οποίους περιέρχεται αυτό οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομούμενου ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου στο οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για λογαριασμό ανήλικου αναπήρου, δύναται να παραχωρείται εκ νέου το δικαίωμα απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στο πρόσωπο που ορίζεται επίτροπος ή στο έτερο πρόσωπο που δύναται να ασκεί τη γονική μέριμνα και έως την ενηλικίωση του αναπήρου.

Τι ισχύει με τα μειωμένα Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας;

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση η άρση ακινησίας με την καταβολή μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας καθιερώθηκε να ξεκινά κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου.

Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης, δύναται από την 1η Απριλίου κάθε έτους, να άρει μία φορά την ακινησία του οχήματος εντός του ίδιου έτους, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, τα οποία αντιστοιχούν στους μήνες άρσης της ακινησίας και υπολείπονται έως τη λήξη του έτους. Η αναλογική καταβολή διενεργείται προηγουμένως της άρσης ακινησίας. Χρονικό διάστημα άρσης μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.