Avic Bank of China: Θα ενισχύσει την Ναυτιλία στην Ελλάδα

Εκτός από τις δύο κινεζικών συμφερόντων τράπεζες που αρχίσουν δραστηριότητες στην Ελλάδα την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A η οποία θα ανοίξει γραφείο και την Bank of China (Europe) Luxembourg, που θα λειτουργήσει υποκατάστημα, εμφανίστηκε και μία τρίτη η οποία ειδικεύεται στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση. Πρόκειται για την Avic Bank of China.

«Δεν είναι μόνο οι δύο τράπεζες που ήδη ανακοίνωσαν την παρουσία της στην Ελλάδα είτε με τη μορφή υποκαταστήματος είτε με τη μορφή γραφείου στην Ελλάδα. Εκδήλωσε σε μένα ενδιαφέρον και άλλη μία τράπεζα, η Avic Bank of China η οποία εξειδικεύεται σε ναυτιλιακά δάνεια.

Αρχίζουν και μας καλοβλέπουν τώρα. Ίσως ψάχνουν για πελάτες» επεσήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Ναυτιλιακής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας χθες στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά:

«Σε κάθε περίπτωση αυτό τo φλερτ φαίνεται να πηγαίνει σε γάμο. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και αξιόπιστοι να έχουμε σχέδιο να είμαστε σοβαροί και ό,τι λέμε να το κάνουμε. Έτσι κερδίσαμε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και ας τις εκμεταλλευτούμε».

Η χρηματοδότηση της ναυτιλίας στα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έχει εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα για τις ναυτιλιακές εταιρείες, ειδικά για τις μικρομεσαίες που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Το 2018 η χρηματοδότηση της παγκόσμιας ναυτιλίας μειώθηκε κατά 12,8% καθώς από τα 345 δισεκατομμύρια δολάρια υποχώρησε στα 300, παρά το γεγονός ότι την ίδια περίοδο ο παγκόσμιος στόλος αυξήθηκε.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο από το 2008. Οι τράπεζες με ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο είναι 40 τον αριθμό. Αρκετές από αυτές μειώνουν επιθετικά το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιό τους πουλώντας τα δάνεια που έχουν.

Πτώση σημειώνουν οι κινεζικών συμφερόντων τράπεζες που μείωσαν κατά 13% την έκθεσή τους στη ναυτιλία. Παρόλα αυτά σε παγκόσμιο επίπεδο πρώτη στην τραπεζική χρηματοδότηση είναι η China Exim με 17,5 δισ. και ακολουθεί η γαλλική BNP Paribas με 17,3 η γερμανική KfW με 16,46 δισ.

Στροφή στο leasing

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία στρoφή στο leasing. Για παράδειγμα το 2018 το κινεζικό leasing έφθασε τα 51,3 δισεκατομμύρια έναντι 47 δισ. το 2017, μια αύξηση κατά 9% που κάλυψε εν μέρει τη μείωση του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού από τις τράπεζες της Κίνας. Το leasing γίνεται πλέον πιο δημοφιλές σε μεσαίου και μικρού μεγέθους ναυτιλιακές εταιρείες.

Πάντως πολλοί αντιμετωπίζουν αυτή τη μέθοδο χρηματοδότησης με σκεπτικισμό:

«Το leasing δεν είναι η μοναδική και ιδανική λύση. Και ο λόγος είναι ότι έχεις ένα κόστος σχετικά αυξημένο, δεν ελέγχεις το πλοίο γιατί είσαι ο ενοικιαστής του πλοίου και ουσιαστικά μετατρέπεσαι από πλοιοκτήτης σε ενοικιαστή -διαχειριστή. Βεβαίως μπορεί αυτό να είναι το μέλλον της ναυτιλίας. Δηλαδή να έχουμε διαχειρίστριες εταιρείες αντί για πλοιοκτήτριες, όπως συμβαίνει στο real estate, παγκοσμίως» τονίζουν οικονομικοί αναλυτές:

«Οι ουρανοξύστες δεν ανήκουν πάντα σε φυσικά πρόσωπα αλλά σε εταιρείες που αντλούν κεφάλαια είτε από τα χρηματιστήρια είτε από τις ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. Όταν τα επενδυμένα ποσά έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ όπως συμβαίνει στη ναυτιλία αυτό συμβαίνει.

Ένα LNG κάνει 200 εκατομμύρια δολάρια, δεν είναι μικρά τα ποσά. Μεγαλώνουν τα ποσά και αναγκαστικά μεταφέρεται ένα μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πιο ανοικτές αγορές, public markets, capital markets κλπ. Θα γίνει αυτό ούτως ή άλλως».