Απόκτηση πιστοποιητικού καλοπληρωτή για την ενοικίαση ακινήτου

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να συνάψει ιδιωτική σύμβαση, όπως η ενοικίαση ενός ακινήτου, θα μπορεί σύντομα να αποκτήσει πιστοποιητικό φερεγγυότητας, το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα.

Η δυσκολία ελέγχου της συνέπειας του ενδιαφερομένου αποθαρρύνει πολλούς ιδιοκτήτες από το να διαθέσουν το ακίνητό τους προς ενοικίαση.

Με τη νέα πλατφόρμα Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που θα λειτουργήσει τους πρώτους μήνες του 2026, όπως αναφέρει η εφημερίδα Η Καθημερινή, ο υποψήφιος ενοικιαστής θα μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να προσκομίζει ένα πιστοποιητικό ότι είναι καλοπληρωτής, ώστε να μειωθούν οι επιφυλάξεις του εκμισθωτή.

Η δυνατότητα ελέγχου της φερεγγυότητας των υποψηφίων ενοικιαστών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ενθάρρυνση περισσότερων ιδιοκτητών προκειμένου να εκμεταλλευθούν το κενό διαμέρισμά τους, αναφέρουν παράγοντες της αγοράς ακινήτων. Οι εμπειρίες πολλών ιδιοκτητών με απλήρωτα ενοίκια και λογαριασμούς ΔΕΚΟ, όχι μόνο τους έχουν ωθήσει στο να κρατούν κλειστό το ακίνητό τους, αλλά κυρίως αποτρέπουν ακόμη περισσότερους από το να εκμεταλλευτούν το δικό τους σπίτι, από τον φόβο μιας τέτοιας αρνητικής εμπειρίας.

Η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει στη δημιουργία Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, που έχει θεσπιστεί από το 2022, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα έργο που θα επιτρέψει τόσο στο Δημόσιο όσο και σε ιδιώτες πιστωτές να προχωρούν στην καλύτερη διαχείριση των οφειλών τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων (ανώνυμα φυσικά) μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, αλλά και στην τεκμηρίωση της φερεγγυότητας.

Ειδικά το τελευταίο αυτό σκέλος εκτιμάται ότι θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και στην αγορά κατοικίας, ώστε να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος μισθωτής να τεκμηριώνει τη φερεγγυότητά του στον ιδιοκτήτη, προσκομίζοντας το σχετικό αντίγραφο που θα του χορηγεί το υπό σύσταση μητρώο. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.

Πηγή
newsit.gr
