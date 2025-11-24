Από σήμερα η μόνιμη ενίσχυση των €250 στους συνταξιούχους

CAFE MELI
Νωρίτερα του προγραμματισμένου θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των χαμηλοσυνταξιούχων η νέα, μόνιμη, πρόσθετη ενίσχυση 250 ευρώ από αύριο Δευτέρα, όπως ανέφερε στην καθιερωμένη του εβδομαδιαία ανασκόπηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, αυτή θα είναι η πρώτη μιας σειράς αυξήσεων που θα δουν στα εισοδήματά τους, καθώς από τον Ιανουάριο θα δουν αύξηση στις αποδοχές τους τόσο λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Παράλληλα, όπως τονίζει, ξεκινά από τον Δεκέμβριο (συντάξεις Ιανουαρίου) και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν.

ΧΡΥΣΟΣ

Σε ισχύ από αύριο το πακέτο ενισχύσεων, ωφελούνται 2,4 εκατ. πολίτες

Η καταβολή των ενισχύσεων συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ που ξεκινά από την Δευτέρα 24/11/2025, αφορούν 2,4 εκατομμύρια πολίτες.

NOVA

Συγκεκριμένα, η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το ποσό διπλασιάζεται αυτόματα στα 500 ευρώ για τα ζευγάρια όπου και οι δύο πληρούν τα κριτήρια.

Η ενίσχυση αφορά όσους είναι άνω των 65 ετών, με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/χήρους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους, και με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Το ηλικιακό όριο δεν ισχύει για τους συνταξιούχους με αναπηρία (ΑμεΑ).

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή αφορά ενοίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη κυβερνητική πολιτική που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Χιλιάδες πολίτες – συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία που ζουν σε μισθωμένη κατοικία – θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο μεγάλο πακέτο μέτρων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Το πακέτο περιλαμβάνει παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, όπως μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία, νέες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αυξήσεις στους ενστόλους, καθώς και το νέο πλαίσιο ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες.

Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν επιπλέον αυξήσεις, ενώ όσοι διατηρούν ακόμη προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια αύξηση ίση με το 50% της αύξησης που θα δουν όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά.

