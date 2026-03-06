Ανοικτό παράθυρο για έκτακτα μέτρα στήριξης λόγω Μέσης Ανατολής

Έτοιμη για έκτακτα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εμφανίζεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων, στο μέτωπο της οικονομίας, λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός στην χθεσινή ομιλία του στη Βουλή άφησε ανοικτό παράθυρο προληπτικών παρεμβάσεων για τις αυξήσεις λόγω της αναταραχής στη Μέση Ανατολή, αλλά και ειδικά μέτρα ελέγχου των υπερβολικών ανατιμήσεων, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για την έμπρακτη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο βάσει της εξέλιξης της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυξημένη επιφυλακή Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο

Τα τελευταία 24ώρα το Μέγαρο Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, διαπιστώνοντας ότι οι νέες ανατιμήσεις είναι αναπόφευκτες ως απόρροια του ράλι στην ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κυβερνητικά στελέχη διαπιστώνουν πως σε αυτή τη φάση, στην τέταρτη μόλις ημέρα του πολέμου, δεν μπορούμε να μιλάμε για εκτίμηση μεγέθους των επιπτώσεων στην εθνική οικονομία, συνεπώς τα σενάρια που εξετάζονται είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, υπάρχει απόσταση προς ώρας από το ενδεχόμενο ενεργοποίησης νέου κύκλου επιδοτήσεων στο ρεύμα και στα καύσιμα, για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δείξει ότι, όποτε έχει χρειαστεί δεν αφήνει κανέναν πίσω, κατέχοντας τα θεσμικά και οικονομικά εργαλεία, προκειμένου να στηρίξει την κοινωνία εφόσον κριθεί αναγκαίο, με τα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο, να τονίζουν ότι έχει γίνει προεργασία για το ενδεχόμενο ενεργειακής κρίσης, ωστόσο στη δεδομένη φάση το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην εντατικοποίηση των ελέγχων για αυξήσεις στις τιμές λόγω του πολέμου, εκπέμποντας μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται η σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η παρέμβαση για την στήριξη της κοινωνίας, εφόσον χρειαστεί.

Μητσοτάκης: Σε ετοιμότητα η χώρα απέναντι στη διεθνή κρίση σε όλα τα πεδία

Σε κάθε περίπτωση το κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθεί τα δεδομένα έχοντας ήδη προετοιμαστεί για άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω ενδεχόμενης παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αύξησης του πληθωρισμού, να έχουν θέσει σε κατάσταση συναγερμού τα παραγωγικά υπουργεία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός στην χθεσινή του ομιλία από το βήμα της Βουλής παρουσίασε στο την ετοιμότητα της χώρας απέναντι στη διεθνή κρίση σε όλα τα πεδία: Από την οικονομία μέχρι τη διπλωματία και την άμυνα και από το μεταναστευτικό μέχρι την τρομοκρατία και τα ζητήματα Προστασίας του Πολίτη.

Στο ενεργειακό μέτωπο, το Υπουργείο Περιβάλλον και Ενέργειας τονίζει ότι όσον αφορά τον εφοδιασμό δεν συντρέχουν προς ώρας λόγοι ανησυχίας. « Οι εταιρείες έδειξαν μια ωριμότητα και ανέλαβαν όλοι να κάνουν το μέγιστο δυνατό για τη συγκράτηση των τιμών και για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας …Στον βαθμό που η σύρραξη δεν θα κρατήσει, θεωρώ ότι ο καιρός στον οποίο βρισκόμαστε, που είναι ήπιος, η μικρή ζήτηση και οι ανανεώσιμες πηγές θα βοηθήσουν οι τιμές σε έναν βαθμό να συγκρατηθούν», διαβεβαίωσε χθες μιλώντας στο Mega ο Σταύρος Παπασταύρου.

Οι κινήσεις Θεοδωρικάκου για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς

Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς τίθεται, ταυτόχρονα, σε πρώτο πλάνο, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με θεσμικούς παράγοντες της αγοράς, αλλά και με την Τράπεζα της Ελλάδος για το τοπίο που διαμορφώνεται με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. Στο ίδιο πνεύμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει ζητήσει από Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς να συνεχίσει και να εντείνει τους ελέγχους διαμηνύοντας ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα, συνεπώς δεν θα γίνουν αποδεκτές οι αδικαιολόγητες αυξήσεις που δείχνουν αισχροκέρδεια.

Από το βήμα του Forum της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης. προειδοποίησε ότι «η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει», εκτιμώντας ότι η πλήρης κλίμακα των επιπτώσεων θα είναι συνάρτηση της διάρκειας της κρίσης και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτήν, καθώς θα φανερώσει τις πραγματικές επιπτώσεις στη ναυτιλία, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. «Όσο περισσότερο επιμένει η αβεβαιότητα, τόσο ευρύτερο θα είναι το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης», τόνισε ο κ.Πιερρακάκης.