Αλλάζουν ξανά τα χρώματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα τελευταία δύο χρόνια οι καταναλωτές έχουν μάθει να ξεχωρίζουν τα τιμολόγια ρεύματος με βάση το χρώμα τους. Μπλε για τη σταθερότητα, πράσινο και κίτρινο για τις χρεώσεις που καθορίζονται από τις τιμές της χονδρεμπορικής, κόκκινο για τα «ειδικά» τιμολόγια. Στην πράξη, όμως, τα «σύνορα» ανάμεσα στις κατηγορίες έχουν αρχίσει να θολώνουν. Νέα προϊόντα που υπόσχονται προβλέψιμο κόστος, αλλά λειτουργούν με όρους και εκ των υστέρων εκκαθαρίσεις, κερδίζουν έδαφος στην αγορά ή προϊόντα με κλιμακωτές χρεώσεις, δημιουργώντας σύγχυση, αλλά και έντονο ανταγωνισμό.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) επιχειρεί να ξαναβάλει τάξη επαναχαράσσοντας τον χρωματικό χάρτη των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αποφάσεις δεν αφορούν μόνο το «τι χρώμα» θα έχει κάθε προϊόν, αλλά και πώς ορίζεται πλέον η έννοια της σταθερής τιμής, ποια ρίσκα αναλαμβάνει ο καταναλωτής και πώς όλα αυτά αποτυπώνονται με σαφήνεια στον λογαριασμό του.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα τιμολόγια σταθερής μηνιαίας χρέωσης, προϊόντα που λειτουργούν με λογική «πακέτου», θυμίζοντας περισσότερο τηλεπικοινωνιακά συμβόλαια παρά τα παραδοσιακά ενεργειακά τιμολόγια. Η ταχεία εξάπλωσή τους τους τελευταίους μήνες από μεγάλους προμηθευτές, όπως η ΔΕΗ, η Protergia και η Enerwave, έχει δημιουργήσει ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού, αλλά και εύλογα ερωτήματα ως προς τη σωστή κατηγοριοποίησή τους.

Μέχρι σήμερα, πολλά από τα προϊόντα αυτά είχαν τοποθετηθεί στην κατηγορία των μπλε σταθερών τιμολογίων. Ωστόσο, στη ΡΑΑΕΥ εκτιμούν ότι η ταξινόμηση αυτή δεν αποτυπώνει τη φύση τους. Σε αντίθεση με τα κλασικά μπλε, όπου ο καταναλωτής γνωρίζει εξαρχής τη σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα και το πάγιο, τα νέα πακέτα επιδιώκουν αφενός να θωρακίσουν τον καταναλωτή από τις έντονες διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς και αφετέρου να διατηρήσουν έναν βαθμό ευελιξίας, ο οποίος συνδέεται άμεσα με το προφίλ κατανάλωσης.

Οι χρεώσεις στα συγκεκριμένα τιμολόγια μπορούν να λαμβάνουν διάφορες μορφές: από κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης έως σταθερές τιμές για προκαθορισμένες χρονικές περιόδους -όπως το εξάμηνο– ή ακόμη και μεικτά σχήματα που συνδυάζουν σταθερό και μεταβλητό σκέλος βάσει σαφώς προσδιορισμένων παραμέτρων. Τα συμβόλαια αυτά θα έχουν κατ’ ελάχιστον διάρκεια 12 μηνών.