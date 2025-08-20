Αλγόριθμοι και τεχνητή νοημοσύνη για αδήλωτα εισοδήματα των influencers

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε influencers προκειμένου να εντοπιστούν αδήλωτα έσοδα από διαφημίσεις και πωλήσεις προϊόντων που προβάλλονται στα social media.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ με σύμμαχο την τεχνολογία και συγκεκριμένα με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικών αλγόριθμων πραγματοποιούν καθημερινά χιλιάδες ελέγχους. Στο «στόχαστρο» των ελεγκτών βρίσκονται όσες και όσοι εμφανίζονται να έχουν έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο Instagram και το ΤikΤok και λιγότερο στο facebook οι οποίοι περνούν από το «σκάνερ» της ειδικής υπηρεσίας που έχει συσταθεί από την ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος και εάν εμπορεύονται προϊόντα χωρίς να δηλώνουν τις συγκεκριμένες συναλλαγές στην εφορία, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλουν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Επίσης, σημαντικό ρόλο για τους ελέγχους παίζει και ο αριθμός των ακολούθων που έχει ένας influencer, καθώς όσοι περισσότεροι είναι τόσο μεγαλύτερη είναι συνήθως η χρέωση για την προβολή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Παράλληλα η ΑΑΔΕ θα ξεσκονίσει τις φορολογικές δηλώσεις για να διαπιστώσει ποιοι δηλώνουν εισοδήματα από διαφημίσεις και από ποιες πηγές ώστε να μπορέσει να γίνει διασταύρωση στη συνέχεια με τις αντίστοιχες δηλώσεις που υποβάλλουν οι εταιρείες. Στο στόχαστρο είναι οι επίσης οι πιστώσεις, οι αναλήψεις και οι πληρωμές τους μέσω των τραπεζικών τους λογαριασμών και αν συμβαδίζουν με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλουν.

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα πρωτοποριακό λογισμικό που σαρώνει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης εντοπίζοντας πιθανά περιστατικά φοροδιαφυγής.

Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της Realnews, με βάση τα στοιχεία που αναλύονται οι κατηγορίες που μπαίνουν στο στόχαστρο είναι: