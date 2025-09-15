CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από το 2026

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
foitiko spiti enoikio
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή όλων των μισθωμάτων ακινήτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, βάσει του άρθρου 210 του νόμου 5222/2025.

Η νέα ρύθμιση επεκτείνεται πλέον και στις μισθώσεις κατοικιών, καταργώντας στην πράξη το δικαίωμα που προέβλεπε το άρθρο 601 του Αστικού Κώδικα για εξόφληση στον τόπο κατοικίας του εκμισθωτή.

ΧΡΥΣΟΣ

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι οι κυρώσεις που προβλέπονται αφορούν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές, γεγονός που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη προσαρμογή όλων στις νέες απαιτήσεις.

Η ΠΟΜΙΔΑ στην ανακοίνωση αναφέρει:

NOVA

Παρόλο ότι η καταβολή των περισσοτέρων ενοικίων γίνεται ήδη τραπεζικά, η ΠΟΜΙΔΑ δίνει προς τους ενδιαφερόμενους εκμισθωτές ακινήτων τις εξής οδηγίες για την έγκαιρη προετοιμασία και απροβλημάτιστη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, ώστε να μην διακινδυνεύσουν να υποστούν την προβλεπόμενη σε βάρος τους άδικη «ποινή»:

1. Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική  εφαρμογή της ΑΑΔΕ, συνιστούμε ο κλασσικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να διαμορφωθεί πλέον ως εξής:

«Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή με ΙΒΑΝ ………….….. της Τράπεζας …………….…. (ή που έχει γνωστοποιηθεί στο μισθωτή) εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μισθωτικού μήνα, με τυχόν έξοδα διαβίβασης να βαρύνουν το μισθωτή και θα αποδεικνύεται αποκλειστικά με την τραπεζική απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς, εφόσον έχει εκτελεστεί. Τυχόν άρνηση του μισθωτή για έγκαιρη τραπεζική καταβολή του μισθώματος λογίζεται ως μη καταβολή του και δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει για το λόγο αυτό την απόδοση του μισθίου με κάθε νόμιμο τρόπο.».

Η προσθήκη αυτή είναι απόλυτα αναγκαία γιατί ο εκμισθωτής δεν έχει άλλο τρόπο να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νέα διαδικασία, τυχόν ενοικιαστή του που εμμένει, για δικούς του λόγους, να μην του καταβάλει τα ενοίκια στην τράπεζα, όπως ορίζει πλέον ο νόμος.

2. Η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει από 1.1.2026 να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή, και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κλπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

3. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού  διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ, μέσω διαδικασίας που θα οριστεί σύντομα από αυτήν.

4. Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή είναι σκόπιμο να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού, για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

5. Ομοίως σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί.

6. Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ήτοι έως την 31ηΔεκεμβρίου, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.

7. Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό, ποσών που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις, δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα. Συνεπώς πρακτικά η είσπραξη των κατατιθεμένων ενοικίων από τον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή θα γίνεται κάθε μήνα από όποιον είναι ταχύτερος από τους δύο: Από τον εκμισθωτή ή από την ΑΑΔΕ.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Μίνι Ασφαλιστικό: Ερχονται αλλαγές στις παροχές ΕΦΚΑ και στα Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης

14/09/2025
airbnb

Airbnb: Με νέους κανόνες από την 1η Οκτωβρίου οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

13/09/2025

Αλλάζουν όλα τα ευρώ – Με τη φωτογραφία της Κάλλας τα χαρτονομίσματα των €5

11/09/2025
opeka

ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως για οικογένειες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

11/09/2025

Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας – Θα φτάσει στα 20 ευρώ;

10/09/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Πρόστιμα 27 εκ. ευρώ στο οκτάμηνο για τις ρευματοκλοπές

10/09/2025
tv channels

Μείωση στους λογαριασμούς της συνδρομητικής τηλεόρασης από το 2026

10/09/2025

Το νέο καθεστώς των τεκμηρίων διαβίωσης

10/09/2025
pierakakis

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ | +Video

08/09/2025

Φροντιστήρια: Χιλιάδες ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί δαπανά η μέση ελληνική οικογένεια

07/09/2025
Back to top button