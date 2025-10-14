CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Πώς θα γίνεται ο έλεγχος στα ακίνητα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
airbnb
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Νέοι αυστηροί όροι για τα Airbnb ήρθαν την 1η Οκτωβρίου αφού τέθηκε σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Ταυτόχρονα, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

ΧΡΥΣΟΣ

Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να καθοριστούν και οι επιπλέον περιοχές –πέρα από τις τρεις πρώτες γειτονιές της Αθήνας– όπου θα απαγορευτεί η ένταξη νέων ακινήτων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι έλεγχοι για Airbnb

NOVA

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού δημοσιεύτηκε το Φύλλο Ελέγχου Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης που περιλαμβάνει όλους τους νέους κανόνες.

Τα κλιμάκια καλούνται να το συμπληρώσουν και να επισημάνουν τα σημεία που δεν υπάρχει συμμόρφωση, όπως και τις παρατηρήσεις τους.

Τα πεδία που καλούνται να συμπληρώσουν οι ελεγκτές είναι:

-Δέκα ημέρες πριν από τον έλεγχο, έχει προηγηθεί ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο προς τον διαχειριστή του ακινήτου (ναι ή όχι και παρατηρήσεις).

-Το ακίνητο αποτελεί χώρο κύριας χρήσης βάσει της οικοδομικής του άδειας.

-Το ακίνητο διαθέτει φυσικό φωτισμό από εξωτερικούς τοίχους ή την οροφή κατ’ ελάχιστον στα υπνοδωμάτια, που προέρχεται από κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 10% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.

-Το ακίνητο διαθέτει φυσικό αερισμό από εξωτερικούς τοίχους ή την οροφή κατ’ ελάχιστον στα υπνοδωμάτια, που προέρχεται από κουφώματα μεγέθους μεγαλύτερου ή ίσου του 05% του καθαρού εμβαδού των χώρων αυτών.

-Τα κουφώματα βλέπουν είτε σε κοινόχρηστο χώρο, είτε σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ή του κτιρίου, είτε σε πλευρά ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου, που είναι ανοιχτή σ’ έναν από τους χώρους αυτούς.

-Το ακίνητο διαθέτει κλιματισμό. Κλιματισμός απαιτείται κατ’ ελάχιστον στα υπνοδωμάτια του ακινήτου από κλιματιστικό ψύξης – θέρμανσης, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει αθόρυβη και αυτοματοποιημένη λειτουργία. Στις περιπτώσεις ακινήτων που δεν επιτρέπεται στις όψεις του κτιρίου η τοποθέτηση των εξωτερικών μονάδων κλιματιστικών, είναι αποδεκτή η χρήση φορητών κλιματιστικών ψύξης – θέρμανσης. Το κλιματιστικό ψύξης – θέρμανσης δεν είναι υποχρεωτικό για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 600μ. και άνω.

-Έχει συναφθεί από τον ιδιοκτήτη και βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, για ζημιές ή ατυχήματα, με νομίμως αδειοδοτημένη ασφαλιστική εταιρεία.

-Το ακίνητο διαθέτει σε ισχύ Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, στην οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό.

-Υπάρχει ένας φορητός πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, τουλάχιστον έξι κιλών ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

-Υπάρχουν αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού στην οροφή, που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα τ.μ. της επιφάνειας των υπνοδωματίων και της κουζίνας.

-Υπάρχει φωτιστικό ασφαλείας σε όλες τις εξόδους του ακινήτου καθώς και σημάνσεις διαφυγής.

-Το ακίνητο διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης.

-Υπάρχει Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών.

-Υπάρχει κατάλογος με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 14/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

petrelaio epidotisi

Επίδομα θέρμανσης: Mε ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου

14/10/2025

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι ζητά για τον κατώτατο μισθό

14/10/2025

Ποιες μεθόδους πληρωμής προτιμούν οι Έλληνες καταναλωτές στο ηλεκτρονικό εμπόριο

14/10/2025
smoking

Ψυχρολουσία στους καπνιστές: Στα 6,5 ευρώ τα τσιγάρα!

14/10/2025

Μόνο η διαφάνεια στην αγορά μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

11/10/2025

Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές με IRIS

10/10/2025

ΑΑΔΕ: Τουρισμός και εστίαση «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή

09/10/2025

Voucher 750 ευρώ: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

09/10/2025
tekmhria

Τεκμήρια διαβίωσης: Οι κερδισμένοι από την μείωση σε κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη

09/10/2025
airbnb

Airbnb: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στα καταλύματα

08/10/2025
Back to top button