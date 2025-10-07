Airbnb: Φαρμακείο πρώτων βοηθειών και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης στα καταλύματα

Από την 1η Οκτωβρίου, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb υπόκεινται σε νέο κανονιστικό πλαίσιο, με στόχο τη νομιμότητα και την ασφάλεια των καταλυμάτων.

Πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, πυροσβεστήρες, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ενδείξεις σήμανσης διαφυγής. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν πλέον τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στους επισκέπτες φαρμακείο πρώτων βοηθειών, καθώς και κατάλογο με τα βασικά τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την οδηγία το φαρμακείο θα πρέπει να περιλαμβάνει: