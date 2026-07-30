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Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ

Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
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Στην τελική φάση του επανασχεδιασμού των χαρτονομισμάτων του ευρώ προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), παρουσιάζοντας τις 10 επικρατέστερες προτάσεις και δίνοντας τον λόγο στους ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση για την επιλογή της νέας σειράς.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί νέα εποχή για τα χαρτονομίσματα του ευρώ, ενώ ταυτόχρονα μπαίνουν οι «τίτλοι τέλους» για το χαρτονόμισμα των 500ευρω, καθώς δε θα τυπωθεί ξανά από τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά, που θα ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση και η ψηφοφορία των πολιτών.

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Πρόκειται για την πρώτη συνολική ανανέωση της αισθητικής των τραπεζογραμματίων, από τότε που το ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία, το 2002. Οι προτάσεις που προκρίθηκαν βασίζονται σε δύο θεματικές ενότητες: τον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και τους «Ποταμούς και Πτηνά», επιχειρώντας να αναδείξουν, τόσο την πολιτιστική κληρονομιά όσο και τον φυσικό πλούτο της Ευρώπης.

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Στη θεματική του «Ευρωπαϊκού πολιτισμού», η Μαρία Κάλλας προτείνεται για το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ. Στα 10 ευρώ εμφανίζεται ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, στα 20 ευρώ η Μαρί Κιουρί, στα 50 ευρώ ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, στα 100 ευρώ ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και στα 200 ευρώ η συγγραφέας και ειρηνίστρια Μπέρτα φον Ζούτνερ.

Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία από τις 10 τελικές προτάσεις φέρει την υπογραφή της ελληνίδας γραφίστριας Μυρσίνης Βαρδοπούλου, η οποία κατάφερε να διακριθεί σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό, διεθνή διαγωνισμό.

Η επιλογή

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία επιλογής ήταν πολυεπίπεδη. Περισσότεροι από 1.200 σχεδιαστές από ολόκληρη την Ευρώπη υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής. Από αυτούς, 25 επιλέχθηκαν για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένες προτάσεις πάνω σε ένα ή και στα δύο θέματα που είχε ορίσει η ΕΚΤ.

Οι δημιουργίες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή 21 ειδικών, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους, όπως η γραφιστική, η ιστορία, η επικοινωνία και η νευροεπιστήμη, ύστερα από προτάσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών.Η δημόσια διαβούλευση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης από εξειδικευμένη εταιρεία δημοσκοπήσεων, με τις ίδιες ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα των δύο διαδικασιών θα αξιοποιηθούν από την ΕΚΤ, πριν από την οριστική επιλογή της νέας σειράς χαρτονομισμάτων του ευρώ.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα υποψήφια σχέδια για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ και να πείτε τη γνώμη σας.

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Οροι ανάγνωσης

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Πηγή
OT.gr
Photo of Media+ Media+ Send an email 30 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/07/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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