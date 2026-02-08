ΑΦΜ και κλειδάριθμος: Πώς γίνεται η έκδοση χωρίς ταλαιπωρία

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων, οι φορολογούμενοι που δεν διαθέτουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο θα πρέπει να ακολουθήσουν τη ψηφιακή οδό για να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στην πύλη της ΑΑΔΕ (myAADE) και να μπορέσουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση.

Με τις ψηφιακές εφαρμογές που έχει ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ, αποδίδεται ταυτόχρονα ΑΦΜ και Κλειδάριθμος σε φυσικά πρόσωπα, ενώ εκδίδεται κλειδάριθμος για φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ήδη ΑΦΜ και θέλουν να εγγραφούν/επανεγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Όταν εκδίδεται ΑΦΜ κατόπιν αίτησης, εκδίδεται ταυτόχρονα και Κλειδάριθμος. Αντιθέτως, δεν απαιτείται η έκδοση Κλειδαρίθμου στους ΑΦΜ που η ΑΑΔΕ έχει αποδώσει σε ανήλικα τέκνα με δικές της ενέργειες.

Ο οδηγός για ΑΦΜ και κλειδάριθμο

Με έναν οδηγό, η ΑΑΔΕ απαντά στα βασικά ερωτήματα των φορολογούμενων:

1. Για ποιες υπηρεσίες μπορώ να εξυπηρετηθώ από την Υπηρεσία myAADElive;

Για την απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του.

Για την απόδοση Κλειδαρίθμου κατά την αρχική εγγραφή ή την επανεγγραφή σας στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εφόσον είστε Φυσικό Πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του.

2. Με ποιους τρόπους παρέχονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες από την υπηρεσία myAADElive;

Η υπηρεσία myAADElive εξυπηρετεί τους φορολογούμενους με δύο τρόπους:

Μέσω προγραμματισμένων ραντεβού.

Μέσω της υπηρεσίας FAA (First Available Agent). Πρόκειται για εξυπηρέτηση μέσω άμεσης βιντεοκλήσης με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο της υπηρεσίας.

3. Σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ από την Υπηρεσία myAADElive;

α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και στις περιπτώσεις που πρέπει να προηγηθούν τυχόν μεταβολές προσωπικών στοιχείων.

Ωστόσο, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση έκδοσης κλειδαρίθμου και το ταυτοποιητικό στοιχείο που εμφανίζεται στο TAXIS έχει λήξει, υπάρχει η δυνατότητα της οίκοθεν μεταβολής με καταχώριση του εν ισχύ ταυτοποιητικού εγγράφου και ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου στην κάμερα, με σκοπό την ορθή και άμεση ενημέρωση της εικόνας του φορολογούμενου και στη συνέχεια τη χορήγηση του κλειδαρίθμου.

β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται άδεια διαμονής και αυτή δεν υπάρχει ή έχει λήξει ή δεν επαληθεύεται από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Για τους παραπάνω λόγους, εκτός της άμεσης βιντεοκλήσης, σας δίνεται και η δυνατότητα του προγραμματισμένου ψηφιακού ραντεβού, προκειμένου να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπροσωπείστε από τρίτο πρόσωπο με απλή εξουσιοδότηση ή από νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. γονέα, φορολογικό εκπρόσωπο κ.λπ.). Η υπηρεσία myAADElive εξυπηρετεί μόνο τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν τα ίδια για τον εαυτό τους.

4. Χρειάζεται να επιδείξω κάποιο έγγραφο κατά τη βιντεοκλήση;

Κατά τη βιντεοκλήση χρειάζεται να επιδείξετε το πρωτότυπο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια διαμονής).

5. Μπορώ να διορθώσω στοιχεία του μητρώου μου στο TAXIS μέσω της υπηρεσίας myAADElive;

Όχι, η υπηρεσία δεν μπορεί να καταχωρίσει μεταβολές στοιχείων Μητρώου.

Με εξαίρεση την αίτηση έκδοσης κλειδαρίθμου, όπου υπάρχει η δυνατότητα της οίκοθεν μεταβολής με την καταχώριση του νέου ταυτοποιητικού εγγράφου, το οποίο επιδεικνύεται στην κάμερα κατά τη βιντεοκλήση.

Επιπλέον, μπορείτε να αιτηθείτε είτε ο ίδιος είτε εξουσιοδοτημένος ή νόμιμος εκπρόσωπός σας, ηλεκτρονικά τη διόρθωση στοιχείων φυσικού προσώπου μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», ακολουθώντας τη διαδρομή: myAADE (myaade.gov.gr) > Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Κατηγορία Υπηρεσιών: Φορολογία > Θεματική Ομάδα: Μητρώο > Διαδικασία: Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου πλην δήλωσης θανάτου και κληρονόμων.

6. Μπορώ να πάρω επανεκτύπωση – βεβαίωση ΑΦΜ από την Υπηρεσία σας μέσω βιντεοκλήσης;

Όχι, ωστόσο μπορείτε να εκδώσετε βεβαίωση η οποία περιέχει τα στοιχεία Μητρώου σας μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), μέσω της διαδρομής: Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου > Έκδοση ή μέσω του myAADEapp για κινητές συσκευές στη διαδρομή My Wallet > Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου > Προεπισκόπηση.

7. Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού στην υπηρεσία σας;

Κατόπιν υποβολής της αίτησης για απόδοση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου ή Κλειδάριθμου επιλέγετε «Ραντεβού μέσω της υπηρεσίας myAADElive». Οι σχετικές διαδρομές είναι:

α. Για απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου:

Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Ενεργώ για τον εαυτό μου.

Υποβάλετε την αίτηση και επιλέγετε να ταυτοποιηθείτε μέσω βιντεοκλήσης στο εικονίδιο Ραντεβού myAADElive (βιντεοκλήση).

β. Για απόδοση Κλειδάριθμου:

Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Κλειδάριθμος

Αρχική εγγραφή ή Επανεγγραφή > Φυσικό πρόσωπο > Ενεργώ για τον εαυτό μου.

Υποβάλετε την αίτηση και επιλέγετε να ταυτοποιηθείτε μέσω βιντεοκλήσης στο εικονίδιο Ραντεβού myAADElive (βιντεοκλήση).

8. Πώς μπορώ να εξυπηρετηθώ από τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο στην υπηρεσία σας;

Κατόπιν υποβολής της αίτησης για απόδοση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου ή Κλειδάριθμου, επιλέγετε Άμεση Βιντεοκλήση με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο. Οι σχετικές διαδρομές είναι:

α. Για απόκτηση ΑΦΜ και Κλειδάριθμου:

Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Ενεργώ για τον εαυτό μου.

Υποβάλετε την αίτηση και επιλέγετε να ταυτοποιηθείτε μέσω βιντεοκλήσης, στο εικονίδιο Άμεση Βιντεοκλήση myAADElive.

β. Για απόδοση Κλειδάριθμου:

Ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) > ΑΦΜ & Κλειδάριθμος > Κλειδάριθμος > Αρχική εγγραφή ή Επανεγγραφή > Φυσικό πρόσωπο > Ενεργώ για τον εαυτό μου.

Υποβάλετε την αίτηση και επιλέγετε να ταυτοποιηθείτε μέσω βιντεοκλήσης, στο εικονίδιο Άμεση Βιντεοκλήση myAADElive.

9. Στο ημερολόγιο κράτησης ραντεβού δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού;

Τα ραντεβού της Υπηρεσίας myAADElive ανοίγουν για τις επόμενες δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα αναζήτησης. Παρακαλούμε, επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι την εύρεση διαθέσιμου ραντεβού.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθημερινά την εξυπηρέτηση μέσω της άμεσης βιντεοκλήσης με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο της υπηρεσίας myAADElive.

10. Μπορώ να μεταθέσω ένα ραντεβού σε άλλη ημερομηνία;

Ναι, μπορείτε να προγραμματίσετε εκ νέου ένα ραντεβού μέσω του e-mail επιβεβαίωσης της κράτησής σας, το οποίο λάβατε από την Υπηρεσία myAADElive. Στο ηλεκτρονικό μήνυμα, στις λεπτομέρειες της κράτησης, επιλέγετε το εικονίδιο «Προγραμματισμός εκ νέου», στη συνέχεια τη νέα ημερομηνία και ώρα και τέλος «Ενημέρωση κράτησης».

11. Μπορώ να κλείσω ραντεβού πριν τη συμπλήρωση της αίτησης Απόδοσης ΑΦΜ ή Κλειδαρίθμου;

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού μόνο μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης Απόδοσης ΑΦΜ & Κλειδάριθμου ή της αίτησης Κλειδάριθμου, ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στην ερώτηση 9.

12. Πώς μπορώ να ακυρώσω ένα ραντεβού;

Μπορείτε να ακυρώσετε ένα ραντεβού μέσω του e-mail επιβεβαίωσης της κράτησής σας, την οποία λάβατε από την Υπηρεσία myAADElive.

Στο κάτω μέρος του μηνύματος όπου αναφέρονται τα στοιχεία του προγραμματισμένου ραντεβού σας, επιλέγετε «Προγραμματισμός εκ νέου» και «Ακύρωση Κράτησης».

13. Δεν έχω κάμερα στον υπολογιστή μου. Είναι απαραίτητη;

Ναι, είναι απαραίτητο η συσκευή από την οποία θα συνδεθείτε, να διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο, επειδή η εξυπηρέτηση στην Υπηρεσία myAADElive γίνεται μέσω βιντεοκλήσης, η οποία καταγράφεται μετά από τη σύμφωνη γνώμη σας, για λόγους απόδειξης του ελέγχου ταυτοπροσωπίας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας ή άλλη συσκευή, η οποία διαθέτει μικρόφωνο και κάμερα.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από την Υπηρεσία myAADElive και θα πρέπει να απευθυνθείτε με φυσική παρουσία σε ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ ή ΥΦΕ, επιλέγοντας να προγραμματίσετε ραντεβού μέσω της εφαρμογής ΑΦΜ & Κλειδάριθμου ή του Κλειδάριθμου.

14. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνό μου. Υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το ραντεβού μέσω τηλεφώνου;

Όχι, είναι απαραίτητο η συσκευή από την οποία θα συνδεθείτε, να διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο, επειδή η εξυπηρέτηση από την Υπηρεσία myAADElive γίνεται μέσω βιντεοκλήσης, η οποία καταγράφεται για λόγους ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και απόδειξης της συναλλαγής.

15. Μπορώ να συνδεθώ και μέσω κινητού τηλεφώνου ή μόνο από Η/Υ;

Ναι, μπορείτε να συνδεθείτε και μέσω κινητού τηλεφώνου, με την προϋπόθεση να έχετε πρόσβαση στο internet και να έχετε κατεβάσει στη συσκευή από την οποία συνδέεστε την εφαρμογή Microsoft Teams.

16. Πώς θα συνδεθώ στη βιντεοκλήση; Θα με καλέσετε εσείς για να συνδεθώ;

Εφόσον έχετε κλείσει Προγραμματισμένο Ραντεβού:

Στη βιντεοκλήση συνδέεστε πατώντας στο εικονίδιο με την επιλογή «Συμμετοχή στην συνάντηση», το οποίο βρίσκεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), που παραλάβατε κατά την επιβεβαίωση της κράτησης του ραντεβού σας. Στη συνέχεια, γίνεται αποδοχή της κλήσης από τον αρμόδιο υπάλληλο. Δεν σας καλεί η Υπηρεσία.

Εφόσον έχετε επιλέξει την υπηρεσία Άμεσης Βιντεοκλήσης:

Πατήστε στην επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ», που βρίσκεται στο δεξί μέρος της οθόνης σας με τίτλο «Άμεση βιντεοκλήση με την υπηρεσία myAADΕlive». Θα ενημερωθείτε για τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής και μετά από σύντομο προέλεγχο της αίτησής σας, θα εμφανιστεί στην οθόνη σας το μήνυμα «Για σύνδεση στη βιντεοκλήση πατήστε ΕΔΩ» προκειμένου να συνομιλήσετε με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας myAADElive.

17. Έχω κλείσει ραντεβού από το εξωτερικό όπου βρίσκομαι, αλλά κανείς δεν συνδέεται στη βιντεοκλήση. Τι συμβαίνει;

Θα πρέπει να ελέγξετε τη ρύθμιση της ζώνης ώρας που έχετε καταχωρίσει στη συσκευή από την οποία συνδέεστε. Η ώρα πραγματοποίησης της βιντεοκλήσης είναι σε ζώνη ώρας (UTC+2) Athens, Bucharest.

18. Αν δεν έχω το e-mail επιβεβαίωσης του ραντεβού, μπορώ να συνδεθώ με άλλον τρόπο;

Προκειμένου να συνδεθείτε στο προγραμματισμένο ραντεβού, είναι απαραίτητο να λάβετε το e-mail επιβεβαίωσης. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δε λάβατε το e-mail επιβεβαίωσης, προτείνουμε να ελέγξετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία σας.

Αν δεν βρίσκετε το e-mail, μπορείτε είτε να κλείσετε νέο ραντεβού είτε να εξυπηρετηθείτε με τον πρώτο διαθέσιμο εκπρόσωπο στην υπηρεσία της άμεσης βιντεοκλήσης.

Εφιστούμε την προσοχή σας στη συμπλήρωση του σωστού e-mail σας στη φόρμα κράτησης του ραντεβού σας.

19. Ποιος παρευρίσκεται στη βιντεοκλήση;

Στη βιντεοκλήση παρευρίσκεται μόνο ο άμεσα ενδιαφερόμενος, ο οποίος είναι υποχρεωτικά ενήλικος με δικαιοπρακτική ικανότητα (δηλαδή δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση).

20. Μπορώ να εξουσιοδοτήσω τρίτο πρόσωπο να συνδεθεί;

Όχι, στη διαδικασία της υπηρεσίας myAADElive δεν μπορείτε να εκπροσωπηθείτε από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση. Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος ολοκληρώνουν τη διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ & Κλειδάριθμου ή Κλειδάριθμου, συνδεόμενοι με τους κωδικούς τους στην εφαρμογή ΑΦΜ & ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ > Ενεργώ ως νόμιμος εκπρόσωπος ή > Ενεργώ ως εξουσιοδοτούμενος εκπρόσωπος, ανάλογα την περίπτωση.