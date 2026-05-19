ΑΑΔΕ: Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα ελέγχου οφειλετών PARE

Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία να έχουν ξεπεράσει 114,5 δισ. ευρώ, η φορολογική διοίκηση ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το νέο σύστημα PARE, εντοπίζοντας τις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών του. Η ΑΑΔΕ περνά σε μια νέα, πιο στοχευμένη και εξατομικευμένη εποχή διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, εφαρμόζοντας στην πράξη το νέο σύστημα.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός αναλυτικού προφίλ για κάθε φορολογούμενο, το οποίο δεν θα περιορίζεται απλώς στο ύψος της οφειλής, αλλά θα αποτυπώνει συνολικά την οικονομική του δυνατότητα, τη συμπεριφορά του απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις, την παλαιότητα των χρεών και τα σημαντικά γεγονότα που ενδέχεται να επηρέασαν την ικανότητά του να ανταποκριθεί, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη πρόταση για τη διαχείριση των οφειλών του.

Το νέο σύστημα θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο Eispraxis και θα λειτουργεί ως φάκελος για κάθε οφειλέτη. Σε αυτόν θα καταγράφονται το είδος και το ύψος των οφειλών, οι ρυθμίσεις που εξυπηρετούνται ή έχουν χαθεί, τα μέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί, καθώς και όλες οι ενέργειες της φορολογικής διοίκησης. Η ενημέρωση θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο, ώστε η εικόνα κάθε οφειλέτη να είναι διαρκώς επικαιροποιημένη.

Τα μέτρα που θα λαμβάνονται για την είσπραξη των οφειλών θα είναι ανάλογα με το προφίλ και την ηλικία του χρέους, ενώ σε βάθος χρόνου δεν αποκλείεται να παρέχονται και ξεχωριστές ρυθμίσεις για κάθε περίπτωση. Παράλληλα μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (ΒΙ) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics), η ΑΑΔΕ αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα, για τη βελτίωση της στόχευσης δράσεων είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών,τον εντοπισμό παραβατών και την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου οφειλών.

Η νέα Στρατηγική Είσπραξης 2025-2029, με έναρξη υλοποίησης από το 2026, φιλοδοξεί να αντικαταστήσει την οριζόντια αντιμετώπιση των οφειλετών με ένα πιο έξυπνο, αναλογικό και αποτελεσματικό μοντέλο. Τα μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης θα προσαρμόζονται στο προφίλ και στην ηλικία του χρέους επιχειρώντας να εντοπίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι φορολογούμενοι αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση των χρεών τους.

Τι είναι το σύστημα PARE

Στην πραγματικότητα το PARE είναι ένα σύστημα “έξυπνου φακελώματος” οφειλετών, ώστε η ΑΑΔΕ να ξεχωρίζει ποιος πραγματικά αδυνατεί να πληρώσει, ποιος έχει δυνατότητα αλλά δεν πληρώνει, ποιος έχει πρόσφατη κακή συμπεριφορά και ποιος επηρεάστηκε από σοβαρό οικονομικό γεγονός. Το PARE που προέρχεται από τις λέξεις Payment capacity – Attitude – Recency – Event στηρίζεται σε τέσσερις παραμέτρους:

– Το Payment capacity, αφορά την πραγματική δυνατότητα πληρωμής. Το σύστημα θα αξιολογεί εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, τραπεζικές κινήσεις και γενικότερη οικονομική κατάσταση, ώστε να διακρίνει ποιος αδυνατεί αντικειμενικά να πληρώσει και ποιος διαθέτει οικονομική επιφάνεια αλλά δεν συμμορφώνεται.

– Το Attitude, εξετάζει τη στάση του φορολογουμένου. Θα λαμβάνονται υπόψη η συνέπεια στις δηλώσεις και στις πληρωμές, η ανταπόκριση σε ειδοποιήσεις ή ελέγχους, καθώς και ο βαθμός συνεργασίας με τις φορολογικές αρχές. Έτσι, ένας συνεπής αλλά προσωρινά αδύναμος οφειλέτης δεν θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με έναν στρατηγικό κακοπληρωτή.

– Το Recency εστιάζει στην παλαιότητα της οφειλής και στη χρονική απόσταση από την τελευταία παράβαση, καθυστέρηση ή απώλεια ρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να αξιολογεί όχι μόνο τι έχει συμβεί, αλλά και πότε συνέβη, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην πρόσφατη συμπεριφορά.

– Το Event λαμβάνει υπόψη κρίσιμα γεγονότα, όπως απώλεια εισοδήματος, έναρξη ή παύση επιχειρηματικής δραστηριότητας, πτώχευση, δικαστικές ενέργειες ή αίτηση ρύθμισης. Τα γεγονότα αυτά μπορούν να εξηγήσουν μεταβολές στη φοροδοτική ικανότητα και να οδηγήσουν σε πιο δίκαιη αντιμετώπιση.