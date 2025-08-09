CAFE MELI
Γρηγόρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή με πρόστιμα και λουκέτα σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο, Ηράκλειο και Χανιά

ΜΗΛΟ
Ανάγνωση ενός λεπτού
Μαζικούς ελέγχους πραγματοποιεί και τον Αύγουστο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε όλους τους καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς, στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Θέρος».

Όπου διαπιστώνουν παραβάσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιβάλλουν πρόστιμα και λουκέτα δύο και πλέον ημερών σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, ενώ οι έλεγχοι που κάνουν αφορούν και παλαιότερες χρήσεις.

Ενδεικτικά:

Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις – για το 2021 και 2022 – 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.

Αντίστοιχα λουκέτα και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών. Τέσσερις στην Πάρο και δύο στη Μήλο δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ, και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές.

