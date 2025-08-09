CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Έως το τέλος του έτους, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε εκτεταμένες ψηφιακές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων τεχνολογιών.

Στο στόχαστρο τίθενται ο ΦΠΑ, τα κρυπτονομίσματα, οι συναλλαγές σε ξένα χρηματιστήρια, αλλά και τα αναδρομικά ποσά. Η ειδική Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων, στελεχωμένη με ειδικούς πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων, θα χρησιμοποιεί αλγόριθμους για ανάλυση μεγάλων δεδομένων, άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης και αξιοποίηση πληροφοριών που εντοπίζονται στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΧΡΥΣΟΣ

Αρχικά, οι διασταυρώσεις θα επικεντρωθούν σε τέσσερις βασικούς τομείς, με σταδιακή επέκταση στα τελωνεία για την καταπολέμηση λαθρεμπορίου και παράνομων διακινήσεων.

Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες ελέγχων

NOVA

Μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ: Εντοπισμός φορολογουμένων που δήλωσαν μηδενικό ΦΠΑ για το 2024, ενώ είχαν δραστηριότητα έως 31/12/2025. Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής θα ακολουθεί τακτικός έλεγχος, επανυπολογισμός εσόδων-εξόδων και επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Διασταυρώσεις μέσω Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (DAC1): Έλεγχος τουλάχιστον 50% των στοιχείων που αποστέλλονται από αλλοδαπές αρχές, σε σύγκριση με τις δηλώσεις εισοδήματος (τουλάχιστον για το 2020) έως τις 30/10/2025. Οι έλεγχοι αφορούν φορολογούμενους με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα που εισπράττουν τόκους ή άλλα εισοδήματα από το εξωτερικό. Παρόμοιος έλεγχος για το 2019 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ για το 2017 οι σχετικές ενέργειες οδήγησαν στην υποβολή 7.647 πρόσθετων δηλώσεων.

Αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων (2021): Οι δικαιούχοι οφείλουν να δηλώνουν τα αναδρομικά στα έτη που αφορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Αν δηλωθούν, φορολογούνται χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις· αν εντοπιστούν αδήλωτα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διασταύρωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ): Αυτόματη αντιπαραβολή των δηλώσεων ΦΜΥ που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην Εφορία με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ. Στόχος είναι ο εντοπισμός διαφορών στα δηλωθέντα ποσά, ώστε να αποκαλυφθούν περιπτώσεις μη απόδοσης του πραγματικού φόρου ή των εισφορών.

Η υποχρεωτική μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και για τα δύο είδη στοιχείων διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή με πρόστιμα και λουκέτα σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο, Ηράκλειο και Χανιά

09/08/2025

Ζημιωμένη η εστίαση από την ακρίβεια και το airbnb

05/08/2025

Κοινωνική Αντιπαροχή: Φθηνά σπίτια για ευάλωτα νοικοκυριά

05/08/2025

Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο

05/08/2025

Κοινόχρηστα ATM – Όλες οι Ελληνικές τράπεζες σε ένα ATM

04/08/2025
eforia

Φορολογικές δηλώσεις: Η εφορία θα τις υποβάλλει μόνη της από το 2027

03/08/2025

Λογαριασμοί ρεύματος: Αυξήσεις φωτιά – Οι νέες τιμές τον Αύγουστο

02/08/2025
foitiko spiti enoikio

Πως διαμορφώνονται τα ενοίκια των κατοικιών – Οι τάσεις στην Κρήτη

02/08/2025

Ακρίβεια: Μεγάλη πτώση στο λιανεμπόριο – Μείωση των δαπανών από τους καταναλωτές

02/08/2025

Παράνομος τζόγος: Βαριές ποινές, «λουκέτο» σε καταστήματα και ποινές φυλάκισης

01/08/2025
Back to top button