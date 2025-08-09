ΑΑΔΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Έως το τέλος του έτους, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε εκτεταμένες ψηφιακές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των σύγχρονων τεχνολογιών.

Στο στόχαστρο τίθενται ο ΦΠΑ, τα κρυπτονομίσματα, οι συναλλαγές σε ξένα χρηματιστήρια, αλλά και τα αναδρομικά ποσά. Η ειδική Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων, στελεχωμένη με ειδικούς πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων, θα χρησιμοποιεί αλγόριθμους για ανάλυση μεγάλων δεδομένων, άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης και αξιοποίηση πληροφοριών που εντοπίζονται στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχικά, οι διασταυρώσεις θα επικεντρωθούν σε τέσσερις βασικούς τομείς, με σταδιακή επέκταση στα τελωνεία για την καταπολέμηση λαθρεμπορίου και παράνομων διακινήσεων.

Οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες ελέγχων

Μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ: Εντοπισμός φορολογουμένων που δήλωσαν μηδενικό ΦΠΑ για το 2024, ενώ είχαν δραστηριότητα έως 31/12/2025. Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής θα ακολουθεί τακτικός έλεγχος, επανυπολογισμός εσόδων-εξόδων και επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Διασταυρώσεις μέσω Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (DAC1): Έλεγχος τουλάχιστον 50% των στοιχείων που αποστέλλονται από αλλοδαπές αρχές, σε σύγκριση με τις δηλώσεις εισοδήματος (τουλάχιστον για το 2020) έως τις 30/10/2025. Οι έλεγχοι αφορούν φορολογούμενους με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα που εισπράττουν τόκους ή άλλα εισοδήματα από το εξωτερικό. Παρόμοιος έλεγχος για το 2019 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ για το 2017 οι σχετικές ενέργειες οδήγησαν στην υποβολή 7.647 πρόσθετων δηλώσεων.

Αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων (2021): Οι δικαιούχοι οφείλουν να δηλώνουν τα αναδρομικά στα έτη που αφορούν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Αν δηλωθούν, φορολογούνται χωρίς πρόστιμα ή προσαυξήσεις· αν εντοπιστούν αδήλωτα, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διασταύρωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ): Αυτόματη αντιπαραβολή των δηλώσεων ΦΜΥ που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στην Εφορία με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ. Στόχος είναι ο εντοπισμός διαφορών στα δηλωθέντα ποσά, ώστε να αποκαλυφθούν περιπτώσεις μη απόδοσης του πραγματικού φόρου ή των εισφορών.

Η υποχρεωτική μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων και για τα δύο είδη στοιχείων διευκολύνει σημαντικά τον έλεγχο.