Η ΑΑΔΕ δημιουργεί ψηφιακό προφίλ για κάθε φορολογούμενο με την χρήση ΑΙ

Σε πλήρη ψηφιακή αναβάθμιση του φοροελεγκτικού μηχανισμού προχωρά η ΑΑΔΕ, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου «ηλεκτρονικού προφίλ» για κάθε φορολογούμενο.

Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, αλγορίθμων και τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να εντοπίσει αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική εικόνα πολιτών και επιχειρήσεων.

Ήδη, δε, τα πρώτα αποτελέσματα φαίνονται με αποστολή του σχετικού “λογαριασμού” σε διαχειριστές Airbnb, καθώς εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα σε κρατήσεις και δηλωθέντα εισοδήματα για την περσινή χρονιά.

“Κλειδί” το ΑΦΜ

Σε κάθε περίπτωση, το νέο μοντέλο ελέγχου, που περιγράφεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, προβλέπει τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών γύρω από τον ΑΦΜ κάθε φορολογούμενου.

Στο σύστημα θα ενσωματώνονται στοιχεία από φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικές κινήσεις, ηλεκτρονικές πληρωμές και λοιπές πηγές δεδομένων, ώστε να διαμορφώνεται μια πλήρης εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι έλεγχοι

Ήδη, για το 2026 προγραμματίζονται περισσότεροι από 194.000 έλεγχοι και διασταυρώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις παράνομες επιδοτήσεις, στις τραπεζικές καταθέσεις και στα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα αξιοποιούν δεδομένα που προκύπτουν από διεθνείς ανταλλαγές πληροφοριών με δεκάδες χώρες, προκειμένου να εντοπίζονται αδήλωτα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία εκτός Ελλάδας.

Το σύστημα PARE

Παράλληλα ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), μέσω του οποίου θα αξιολογείται η οικονομική συμπεριφορά κάθε φορολογούμενου.

Το σύστημα θα λαμβάνει υπόψη εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση, συνέπεια στην αποπληρωμή οφειλών, χρονική εξέλιξη χρεών και άλλα οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη δυνατότητα εξόφλησης υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.

Οι στόχοι

Εν τω μεταξύ, στους βασικούς στόχους της ΑΑΔΕ για το επόμενο έτος περιλαμβάνεται η είσπραξη συνολικών εσόδων ύψους 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 29,2 δισ. ευρώ αναμένονται από τον ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι φορολογικές αρχές επιδιώκουν τη βεβαίωση επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ μέσω φορολογικών ελέγχων και διασταυρώσεων, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή περίπου 12.000 ειδοποιητηρίων με πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων ΜΙΔΑ

Στο νέο ψηφιακό πλαίσιο καταγραφών οικονομικών συμπεριφορών των φορολογουμένων εντάσσεται, επίσης, και η δημιουργία του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), μιας νέας πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει σε ενιαία βάση όλα τα στοιχεία που αφορούν ακίνητα, ιδιοκτησίες, χρήσεις και μισθώσεις.

Το myDATA

Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα myDATA επεκτείνεται περαιτέρω, ενώ η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική για το σύνολο της αγοράς. Σε πλήρη ανάπτυξη περνά και το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, το οποίο θα επιτρέπει την παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, το Ψηφιακό Πελατολόγιο διευρύνεται και σε νέους επαγγελματικούς κλάδους πέραν της αγοράς οχημάτων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών, με νέο λογισμικό που θα καταγράφει άμεσα τις συναλλαγές και θα εντοπίζει ύποπτες κινήσεις ή επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Στο στόχαστρο ύποπτες συναλλαγές και ηλεκτρονικό εμπόριο

Παράλληλα, μέσω του Συστήματος Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα εντοπίζει επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, ύποπτες συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πιθανές απάτες στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε κλάδους όπου καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικών δαπανών.

Συνολικά, πάντως, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

26.000 φορολογικούς ελέγχους από φορολογικές και ελεγκτικές υπηρεσίες

2.500 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου

25.400 επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους

39.300 έρευνες και ελέγχους από τις ΔΕΟΣ

75.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης

14.800 εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους

11.000 ελέγχους μέσω κινητών συστημάτων X-Rays

11.060 ελέγχους με τη χρήση σκύλων ανιχνευτών, drones και άλλων μέσων

6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου

1.500 ελέγχους ύστερα από πληροφοριακά δελτία

Στο “μάτι” το Airbnb

Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι διασταυρώσεις για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτες μεταβιβάσεις ακινήτων και τραπεζικές καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν επίσης φορολογούμενοι που εμφανίζουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και περιπτώσεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.