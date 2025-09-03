ΑΑΔΕ: Αλλαγές ΚΑΔ με διαδικασίες-εξπρές

Πάνω από 1.200 επιχειρήσεις και επαγγελματίες αξιοποίησαν μέσα σε τρεις μόλις μέρες -μέχρι εχθές ήδη- την νέα δυνατότητα για αυτόματη μεταβολή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στο myAADE, μια αλλαγή που «ξεμπλοκάρει» διαδικασίες που κρατούσαν έως και έξι μήνες στις ΔΟΥ και έθεταν σε κίνδυνο συμβάσεις, συμμετοχές σε διαγωνισμούς και νόμιμες επιδοτήσεις.

Αν και χιλιάδες επιχειρήσεις αγνοούσαν επί δεκαετίες την σημασία της επιλογής σωστού ΚΑΔ, την ανακάλυψαν όψιμα, όταν εξαιτίας τους βρέθηκαν μαζικά να χάνουν επιδοτήσεις και ενισχύσεις τα τελευταία χρόνια -κυρίως μετά το 2020.

Το νέο καθεστώς βάζει τέλος στις καθυστερήσεις για μεταβολές ΚΑΔ. Και, για παράδειγμα, αν μια εταιρεία διαφοροποιεί δραστηριότητα ή επεκτείνεται, μπορεί να λειτουργήσει και να τιμολογήσει χωρίς καθυστερήσεις, να καταθέσει προσφορές σε δημόσιους διαγωνισμούς εντός προθεσμιών και να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθούν επιλέξιμες επιχορηγήσεις λόγω τυπικών εκκρεμοτήτων. Ταυτόχρονα περιορίζονται και τα λάθη, με αυτόματες οδηγίες και μηνύματα προτροπής επιλογής ή αποφυγής ΚΑΔ, μέσα από την πλατφόρμα myAADE.

Τι αλλάζει

Από τις 28 Αυγούστου η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε την αυτόματη και ψηφιακή ολοκλήρωση της πλειονότητας των δηλώσεων μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ μέσα από την εφαρμογή «Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης» του myAADE, μηδενίζοντας τον χρόνο αναμονής για τους φορολογούμενους.

Κάθε χρόνο κατατίθενται πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις μεταβολής ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ, με αποτέλεσμα η αυτοματοποίηση να ανακουφίζει σημαντικά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, περιορίζει λάθη που στοιχίζουν πολλά, ενώ μειώνει τη γραφειοκρατία και το διοικητικό κόστος για τον φορολογούμενο.

Η εφαρμογή βρίσκεται στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης > Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης, ενώ για εγκαταστάσεις εσωτερικού: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού > Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Ο φορολογούμενος μπαίνει στο σύστημα με τους κωδικούς Taxisnet και επιλέγει Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στις ακόλουθες 6 κατηγορίες, με κριτήριο την υπαγωγή ή μη σε καθεστώς ΦΠΑ:

1) Υπαγόμενοι σε ΦΠΑ

2) Μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ

3) Δυνητικώς μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ

4) Συνήθως Απαλλασσόμενοι από ΦΠΑ

5) Ενδεχομένως Απαλλασσόμενοι από Φ.Π.Α. Πρόκειται για Κ.Α.Δ. που μπορεί να είναι απαλλασσόμενοι από τον Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις. Η απαλλαγή τους, δηλαδή, εξαρτάται από τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά

6) Απαλλασσόμενοι από Φ.Π.Α. (Βιομηχανοποιημένα Καπνά). Κατά τη δήλωση καταχώρισης ή μεταβολής του ΚΑΔ στην έδρα της επιχείρησης διενεργείται συστημικά έλεγχος αντιστοίχισης του επιλεγμένου ΚΑΔ με την φορολογική αντιμετώπισή του για σκοπούς ΦΠΑ ανάλογα με τις 6 αυτές κατηγορίες . Εάν, για παράδειγμα, δηλώνονται αποκλειστικά ΚΑΔ της Κατηγορίας 2 («Μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ») καταχωρείται υποχρεωτικά η μη-υπαγωγή σε ΦΠΑ. Ομοίως εάν δηλώνεται έστω και ένας ΚΑΔ της Κατηγορίας 1, 4, 5 ή 6, καταχωρείται υποχρεωτικά η υπαγωγή σε ΦΠΑ. Εφόσον δηλώνονται μόνο ΚΑΔ που ανήκουν στην Κατηγορία 3 (Δυνητικώς μη υπαγόμενοι σε ΦΠΑ) τότε η επιλογή υπαγωγής ή μη σε ΦΠΑ εναπόκειται στον φορολογούμενο, που θα πρέπει όμως, μετά τη δήλωση που θα κάνει, να τηρεί και τις προϋποθέσεις υπαγωγής ή εξαίρεσης από ΦΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δηλώνεται υπαγωγή σε ΦΠΑ, ο φορολογούμενος υποβοηθείται και στην ορθή επιλογή καθεστώτος ΦΠΑ, μέσω προειδοποιητικών και απαγορευτικών μηνυμάτων.

Κατά την υποβολή της δήλωσης καταχώρισης ή μεταβολής του ΚΑΔ ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει περισσότερα του ενός καθεστώτα ΦΠΑ.

Ειδικότερα, επιτρέπεται η επιλογή ΦΠΑ ανάμεσα στα εξής: α) Κανονικό, β) Απαλλασσομένων, γ) Απαλλασσομένων Μικρών Επιχειρήσεων, δ) Βιομηχανοποιημένων Καπνών, ε) Πρακτορείο Ταξιδιών, στ) Αγροτών ειδικού καθεστώτος, ζ) Κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου, η) Μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, θ) Πωλήσεις σε Δημοπρασία, ι) Καθεστώς Φ.Π.Α. E-Charter Permission, ια) Κανονικό Μη Υπόχρεων Εφημεριδοπωλών και ιβ) Εξομοιούμενο με κανονικό καθεστώς (φορολογούμενοι που εντάσσονται στις διατάξεις της ΠΟΛ.1113/2013).

Νέες δυνατότητες

Το νέο καθεστώς δεν αποτελεί απλώς ψηφιοποίηση μιας παλιάς διαδικασίας, αλλά επιβολή «έξυπνων» κανόνων εγκυρότητας: αν ο συνδυασμός ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ είναι επιτρεπτός και η δήλωση δεν είναι εκπρόθεσμη ή δεν χρειάζεται δικαιολογητικά, τότε η αίτηση ολοκληρώνεται αυτόματα, με ειδοποίηση στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου», στο myAADE app και με e‑mail, χωρίς ουρές και ραντεβού, ούτε ανάγκη για μεσολάβηση, «γνωριμίες», «γρηγορόσημα» και «εξυπηρετήσεις».

Ωστόσο, στην περίπτωση που από τους παραπάνω συστημικούς ελέγχους δεν επαληθεύεται ο επιτρεπτός συνδυασμός ΚΑΔ με το επιλεγμένο καθεστώς ΦΠΑ, η διαδικασία της υποβολής στην ψηφιακή εφαρμογή δεν ολοκληρώνεται και ο φορολογούμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα.

Με το νέο σύστημα πλέον προσφέρονται:

· Μεταβολές ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ σε ένα βήμα, με ασφάλεια και άμεση εκτέλεση όπου δεν απαιτείται ανθρώπινος έλεγχος.

· Μεταβολές για υποκαταστήματα εσωτερικού, εφόσον ο ΚΑΔ υπάρχει ήδη στην Έδρα, ώστε να μην «σπάει» η διαδικασία σε πολλαπλές αιτήσεις.

· Ευρετήριο ΚΑΔ με πλήρη ονοματολογία για γρήγορη, ακριβή αναζήτηση του κατάλληλου κωδικού, περιορίζοντας σφάλματα.

· Οδηγίες, σήμανση ΦΠΑ ανά ΚΑΔ, πληροφοριακά και απαγορευτικά μηνύματα μέσα στην εφαρμογή, καθοδήγηση και πρόληψη λαθών κατά τη συμπλήρωση, ώστε να είναι ορατή η φορολογική αντιμετώπιση και να αποφεύγονται λάθη που κοστίζουν πρόστιμα ή απώλεια επιδοτήσεων και ενισχύσεων, όπως κατά κόρον συνέβη με τις αποζημιώσεις COVID-19 ή σε όσους μετέχουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ.