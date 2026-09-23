Τροία: Ανακαλύφθηκε αγορά ηλικίας 2.800 ετών

Η αρχαία πόλη της Τροίας, που βρίσκεται στη βορειοδυτική Τουρκία, συνεχίζει να επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους ερευνητές και τους λάτρεις της ιστορίας.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διεξάγονται από το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Πανεπιστήμιο Çanakkale Onsekiz Mart, οι οποίες ξεκίνησαν το 2014, έχουν αποκαλύψει τα ερείπια της παλαιότερης αγοράς της πόλης, που χρονολογείται περίπου 2.800 χρόνια πριν.

Μέχρι τώρα οι ιστορικοί πίστευαν ότι η πόλη είχε εγκαταλειφθεί εντελώς για αρκετούς αιώνες μετά την πτώση της, μέχρι την άφιξη των Αιολών τον 8ο αιώνα π.Χ.

Η αρχαιολογία της Τροίας

Η ανακάλυψη της αρχαίας πόλης, η οποία εντάχθηκε στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1998, έχει μια μακρά και πολύπλοκη ιστορία.

Γύρω στο 1870 ο Ερρίκος Σλήμαν ξεκίνησε τις πρώτες ανασκαφές βασιζόμενος στα έπη του Ομήρου, την «Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια», χωρίζοντας τη χρονολογία του χώρου σε εννέα κύριες φάσεις (από την Τροία Ι έως την Τροία ΙΧ).

Η περιοχή που ερευνάται αντιστοιχεί σε έναν δημόσιο χώρο που αποδίδεται στην Τροία VI (περίπου 1700–1300 π.Χ.), η οποία θεωρείται η περίοδος ακμής της πόλης πριν από τον θρυλικό πόλεμο.

Η ανακάλυψη της νέας αγοράς, σε συνδυασμό με την αποκάλυψη ενός πλακόστρωτου δρόμου που οδηγούσε στη νότια πύλη και κεραμικών της Εποχής του Σιδήρου, αμφισβητεί την καθιερωμένη ιστορική αφήγηση για μια μακρά φάση κατά την οποία η πόλη παρέμενε έρημη.

Όπως εξήγησε η Ρέιχαν Κέρπε, αναπληρώτρια διευθύντρια των ανασκαφών, οι νέοι άποικοι έφτασαν μόλις 80 ή 90 χρόνια μετά την πτώση της Τροίας, επαναχρησιμοποιώντας τα παλιά τείχη για να χτίσουν τα σπίτια τους.