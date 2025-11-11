Το «Τριήμερο Λόγου και Τέχνης» επιστρέφει στον Αγιο Νικόλαο από 11-14 Δεκεμβρίου 2025

Το «Τριήμερο Λόγου και Τέχνης», ένας θεσμός που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ευρύτερο πολιτιστικό γίνεσθαι του τόπου, επιστρέφει φέτος δυναμικά στον Δήμο Αγίου Νικολάου, μετά από πολυετή απουσία.

Από τις 11 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2025 και με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που αποτελεί και την ιστορική αφετηρία και τον άξονα γύρω από τον οποίο δομείται η φετινή διοργάνωση, ο Άγιος Νικόλαος θα αποτελέσει σημείο συνάντησης ανθρώπων των Γραμμάτων, των Τεχνών και της ευρύτερης διανόησης, ακαδημαϊκών, καθώς και εκπροσώπων μαρτυρικών πόλεων και χωριών, που θα ανασύρουν μνήμες και θα φωτίσουν μαρτυρίες της ζοφερής περιόδου, εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα του διαρκούς ανθρώπινου αγώνα για την επαναθεμελίωση του κόσμου με “όχημα” τη δύναμη του λόγου και της τέχνης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εκδήλωσης, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενδιαφέρουσες ομιλίες, φωτογραφικές εκθέσεις, θεατρικά δρώμενα και αναμένεται να έχει πανελλήνια αλλά και διεθνή απήχηση, το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, πραγματοποίησε στο Δημαρχείο συνάντηση εργασίας με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς Γεωργία Πολυχρονάκη και με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του «Τριημέρου Λόγου και Τέχνης» Μαρία Κωστάκη και Οδυσσέα Σγουρό (μέλος της Επιτροπής είναι και ο Μανώλης Θραψανιώτης που απουσίαζε).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν στην άρτια προετοιμασία και υλοποίηση της διοργάνωσης.

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε εκ νέου το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επιδεικνύει και τη σημασία που προσδίδει η παρούσα Δημοτική Αρχή στη στήριξη δράσεων και πρωτοβουλιών που προάγουν τον πολιτισμό και ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες του «Τριημέρου Λόγου και Τέχνης», θα παρουσιαστούν σε Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα.