Το μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 20 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον της κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής παραγωγής στην Ελλάδα ενόψει του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Κέντρου Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – Υποπρόγραμμα MEDIA στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Κεντρικός ομιλητής της συζήτησης ήταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου, ενώ μήνυμα απέστειλε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης, ο οποίος δεν κατάφερε να παραστεί.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Άννα Κασιμάτη, υπεύθυνη του MEDIA στην Ελλάδα, ο Ματθαίος ΦραντζεσκάκηςΚαλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Χανίων και η Ιωάννα Δαβή, CEO και παραγωγός της Indigo View Productions.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν:

  • Οι δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη για την ενίσχυση της οπτικοακουστικής και πολιτιστικής παραγωγής στην Ελλάδα.
  • Η σημασία της στήριξης τοπικών και περιφερειακών παραγωγών από ευρωπαϊκούς πόρους.
  • Οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί από την Περιφέρεια στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε.

Όπως επεσήμανε η κα Κασιμάτη, περισσότερες από 1.200 αιτήσεις κατατίθενται ετησίως στο πρόγραμμα, με μόλις το 20% να καταφέρνει να λάβει χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα, την τελευταία τριετία έχουν υποστηριχθεί 250 έργα με συνολική χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Indigo View Productions από τα Χανιά και τον σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη, ως παράδειγμα επιτυχημένης τοπικής παραγωγής με ποιοτικά χαρακτηριστικά, τοπική πολιτιστική ταυτότητα και διεθνή απήχηση, τα οποία ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου υπογράμμισε την ανάγκη οι πόροι της νέας προγραμματικής περιόδου να φτάσουν ουσιαστικά και δίκαια στις περιφέρειες και να ενισχύσουν τοπικές δημιουργικές δυνάμεις που συχνά μένουν εκτός λόγω διοικητικών εμποδίων.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρίνα Γιακουμάκη.

