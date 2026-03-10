Το Εθνικό Θέατρο απέκτησε το δικό του διαδικτυακό ραδιόφωνο

Το Εθνικό Θέατρο απέκτησε τον δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, για πρώτη φορά στην μακρόχρονη ιστορία του. Το Ραδιόφωνο – The National Theatre Web Radio, το διαδικτυακό Ραδιόφωνο της Πρώτης Σκηνής της χώρας είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό κανάλι επικοινωνίας, ένας χώρος πολυφωνίας και συμμετοχής, που φέρνει την καρδιά της καλλιτεχνικής δημιουργίας ακόμα πιο κοντά στο κοινό.

Αντλώντας έμπνευση — όπως το σύνολο του καλλιτεχνικού προγράμματος για τη θεατρική περίοδο 2025-26 — από το σύμπαν της Γλώσσας και το ευρύτερο δίκτυο που αυτή διαμορφώνει, το Ραδιόφωνο – The National Theatre Web Radio διαμορφώνεται σε τέσσερις ξεχωριστές θεματικές ενότητες, προσφέροντας αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους συντελεστές των παραστάσεων, ενημέρωση για τις παραγωγές και τις δράσεις του, γνωριμία με τους ανθρώπους και την ιστορία του οργανισμού, συζητήσεις με καλλιτέχνες για το δημιουργικό τους έργο, πρόσβαση σε σπάνιο αρχειακό υλικό, επιλεγμένες μουσικές, backstage στιγμές και πλούσιο πρωτότυπο περιεχόμενο, που θα ανανεώνεται διαρκώς, ενώ σχεδιάζει ήδη μικρές δικές του παραγωγές, με αναγνώσεις σπουδαίων λογοτεχνικών και θεατρικών έργων σύντομα διαθέσιμες. Κι ενώ τις καθημερινές το πρόγραμμα δομείται γύρω από εκπομπές σε πρώτη μετάδοση, σε τρεις ξεχωριστές ζώνες, τα σαββατοκύριακα γίνονται μαραθώνιοι, για να μη χάνει κανείς τις εκπομπές της εβδομάδας.

Οι κατηγορίες των εκπομπών του σταθμού

Η Γλώσσα του Θεάτρου εστιάζει στις παραστάσεις και τις δράσεις πλαισίωσης της τρέχουσας καλλιτεχνικής περιόδου, μέσα από συνομιλίες — συνεντεύξεις με τους συντελεστές τους. Επίσης, αναδεικνύει συνολικά το καλλιτεχνικό προφίλ των προσώπων αυτών, τον τρόπο εργασίας τους αλλά και λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό πλευρές τους.

Η Γλώσσα της Εκπαίδευσης επιχειρεί να καταστήσει ολοένα και πιο προσβάσιμα στους ακροατές και τις ακροάτριες σημαντικά κομμάτια του Αρχείου παλαιότερων παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου και ταυτόχρονα να προσφέρει μια πλούσια εικόνα της σύγχρονης λειτουργίας του, μέσα από τη γνωριμία με τους ανθρώπους του, την επαφή με τα επιμέρους τμήματά του, την ανάδειξη σημαντικών στοιχείων της Ιστορίας του ίδιου του θεάτρου, της Δραματικής του Σχολής κ.ο.κ.

Η Γλώσσα της Μουσικής διαμορφώνεται από τις προτιμήσεις των ανθρώπων του Εθνικού Θεάτρου, τι ακούν στο καμαρίνι, πίσω ή κάτω από τη σκηνή, στο γραφείο. Playlists διαφορετικές μεταξύ τους, όσο και οι προσωπικότητές τους. Περιλαμβάνει, ακόμη, μουσικά αφιερώματα σε σημαντικούς συνθέτες που έχουν γράψει μουσική για παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου.

Οι ΦΙΛΟ«ΞΕΝΕΣ» Γλώσσες περιστρέφονται γύρω από εκπομπές που προτείνουν οι ίδιοι οι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, δραματουργοί και άλλοι συνεργάτες του θεάτρου, ενισχύοντας την πολυφωνία του σταθμού και διευρύνοντας τη συμμετοχή στο πρόγραμμά του.

Το Πρόγραμμα της 1ης εβδομάδας

Την Τρίτη 10 Μαρτίου, ο σκηνοθέτης Χρήστος Θεοδωρίδης μιλά για το ίχνος της ζωής και της απώλειας στην παράσταση Ιεροτελεστία. Η βραβευμένη θεατρική συγγραφέας, πεζογράφος και σκηνοθέτις θεάτρου, Έλενα Πέγκα, μιλά για το εν εξελίξει θεατρικό έργο της Οι Καταστροφολόγοι και πώς αυτό συνομιλεί με την εποχή μας.

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου, η σκηνοθέτις Μαρία Μαγκανάρη μοιράζεται τις σκέψεις της για το θέατρο του Αντόν Τσέχωφ και για τα στοιχεία που το καθιστούν διαχρονικά τόσο γοητευτικό για θεατές και δημιουργούς. Η σκηνοθέτις Νατάσα Τριανταφύλλη περιγράφει την πολύπλευρη σχέση της τέχνης και της επιστήμης, με αφορμή τη Δράση Προθάλαμος Δ΄.

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο εμψυχωτής και σκηνοθέτης Στάθης Γράψας περιγράφει πώς ξεκίνησε και πώς εξελίσσεται το Εργαστήριο Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ), που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Κοινωνικών Δράσεων του Εθνικού Θεάτρου, με τη συμμετοχή κρατουμένων σε σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. Η ηθοποιός, σκηνοθέτις και συγγραφέας Ηρώ Μπέζου σε μια παθιασμένη όσο και χιουμοριστική συζήτηση με τον Μπάμπη Γαλιατσάτο, για το πώς σκιαγραφεί ο Σαίξπηρ την Κλεοπάτρα στο έργο του Αντώνιος και Κλεοπάτρα.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η Εύη Χλουβεράκη, η Μανωλία Κοκολογιάννη και ο Διονύσης Ξαξίρης, εργαζόμενοι στο Βεστιάριο του Εθνικού Θεάτρου μιλούν για τη λειτουργία του σημαντικού αυτού τμήματος του οργανισμού και για την ευθύνη της συντήρησης των κοστουμιών της ιστορικής συλλογής. Ο Δάφνις Κόκκινος, μέλος του Tanztheater Wuppertal και βοηθός της Pina Bausch από το 1993, συνυπεύθυνος για την καλλιτεχνική διεύθυνση της παράστασης Kontakthof, μοιράζεται συναισθήματα και εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία του με τη χορογράφο, που άλλαξε το τοπίο του σύγχρονου χορού τον 20ό αιώνα. Ο μουσικοσυνθέτης, μηχανικός Η/Υ και σεναριογράφος Larry Gus (Παναγιώτης Μελίδης) μιλά για τους παράγοντες που καθόρισαν τις επιλογές του στη σύνθεση της μουσικής για την Καρυάτιδα!.

Ακόμα, οι ηθοποιοί Αμαλία Μουτούση, Ράνια Οικονομίδου, Γιάννης Κλίνης και Μαρία Γεωργιάδου μοιράζονται τις μουσικές που αγαπούν.