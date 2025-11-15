CAFE MELI
Στο διαδίκτυο διαθέσιμες 1.000 επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη

Με μεγάλη τιμή και χαρά το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «Επιστολογραφία Νίκου Καζαντζάκη – Ψηφιακή Συλλογή», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Leader Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το έργο αφορά στην ψηφιακή έκθεση 1.000 επιστολών του Νίκου Καζαντζάκη οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες ελεύθερα στην ιστοσελίδα του Μουσείου, στο letters.kazantzaki.gr.

Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση, μεταγραφή, μετάφραση και τεκμηρίωση 1.000 επιστολών με αποστολέα τον Νίκο Καζαντζάκη. Τον συντονισμό του έργου, που ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δέκα μήνες, ανέλαβε το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη με τη συμμετοχή μεγάλης επιστημονικής ομάδας.

Το letters.kazantzaki.gr αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό ερευνητικό έργο που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του επιστολικού λόγου στη μελέτη της ζωής και του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Προσφέρει ολοκληρωμένη ψηφιακή αναπαράσταση και τεκμηρίωση των επιστολών, διασύνδεση των κοινών αναφορών τους και εξελιγμένες δυνατότητες αναζήτησης μέσα από ένα εύχρηστο και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιβάλλον.

Παράλληλα, διαθέτει ένα δυναμικό εργαλείο ελεύθερης αναζήτησης, που επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίζει λέξεις, φράσεις και θεματικές μέσα στο σύνολο των επιστολών, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
Το Επιστολικό Αρχείο, μία από τις μεγαλύτερες συλλογές του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, συγκροτήθηκε χάρις στον Γιώργο Ανεμογιάννη, ιδρυτή του Μουσείου, αλλά και τις δωρεές δεκάδων ιδιωτών και αριθμεί πάνω από 7.000 τεκμήρια: επιστολές, επιστολικά δελτάρια, καρτ-ποστάλ, τηλεγραφήματα· ένα πολύτιμο αρχειακό σώμα και ανεκτίμητη πηγή βιογραφικών και εργογραφικών πληροφοριών αλλά και σπουδαίο μέσο να γνωρίσουμε τον άνθρωπο Καζαντζάκη.

Το letters.kazantzaki.gr αποτελεί μια ολοκληρωμένη φάση του έργου, όμως δεν σηματοδοτεί το τέλος του. Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια δυναμική, ανοιχτή πλατφόρμα που θα επιτρέπει την επιστημονική έρευνα με το όραμα η βάση να παραμείνει ζωντανή και να εμπλουτίζεται συνεχώς τόσο με νέες επιστολές του ίδιου του Καζαντζάκη όσο και με τις επιστολές των συνομιλητών του.
Το Μουσείο Καζαντζάκη υιοθετώντας πολιτικές ανοιχτών αρχείων μπορεί να εδραιωθεί όχι μόνο ως ο κατεξοχήν πνευματικός χώρος προώθησης της ζωής και του έργου του Νίκου Καζαντζάκη,  αλλά και ως κεντρικός ψηφιακός κόμβος για τις καζαντζακικές σπουδές προσφέροντας πολύτιμους πόρους σε ερευνητές και λάτρεις του έργου του συγγραφέα.

Βρείτε το letters.kazantzaki πατώντας το κουμπί «Επιστολογραφία» εδώ .

