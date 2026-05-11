CAFE MELI
Europlan
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΣΚΕΨΗ ΕΞΩ» – Χορογραφία: Έλενα Παπαδοπούλου

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
skepsi exo 1020x408 2026
Palermo TECH HUB
Cosmos

Σκέψεις που δεν λέγονται. Σώματα που κουβαλούν αλήθειες. Σιωπές που ζητούν να ακουστούν.

ΧΡΥΣΟΣ

Η παράσταση «Σκέψη Έξω» μιλάει για όσα κρατήσαμε μέσα μας. Για τις φορές που μετανιώσαμε για αυτά που είπαμε, και για εκείνα που δεν είπαμε ποτέ. Για τη σύγκρουση ανάμεσα στο να αντέχεις και στο να θες να φύγεις. Για τη στιγμή που δεν είπες «σε αγαπώ», ενώ το ένιωθες. Για τον κόμπο στο λαιμό όταν δεν βρίσκεις τις λέξεις.

Πρόκειται για μια αυτοβιογραφική χορογραφία που αντλεί έμπνευση από την ανάγκη μας να εκφράσουμε τα αληθινά μας συναισθήματα και σκέψεις. Μέσα από την κίνηση, αποτυπώνεται η πάλη με τις εσωτερικές συγκρούσεις, η αναζήτηση της σύνδεσης και η ανθρώπινη αντοχή απέναντι στην ανάγκη για αποδοχή και κατανόηση. Το έργο φωτίζει τις στιγμές όπου οι λέξεις γίνονται αιχμηρές και αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια, αλλά και την εξάντληση που γεννιέται από τις ατελείωτες συγκρούσεις, αναδεικνύοντας τη δύναμη του να πεις «σε αγαπώ» και «νοιάζομαι».

SUNSTOP

Μέσα από έναν δυναμικό χορογραφικό λόγο, το «Σκέψη Έξω» εξερευνά τις ανείπωτες επιθυμίες, τις μεταμέλειες και τις εσωτερικές μας αλήθειες, προσκαλώντας το κοινό να βιώσει την ένταση, την τρυφερότητα και την τελική λύτρωση που αναδύονται από το σώμα στη σκηνή. Όλοι κουβαλάμε μνήμες, εικόνες και σκέψεις που ζητούν χώρο για να εκφραστούν — και σε αυτή την παράσταση, γίνονται κίνηση, ρυθμός και ζωή.

Η σκέψη βγαίνει από το σώμα. Και το σώμα λέει την αλήθεια.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Δείτε απόσπασμα της παράστασης:

https://www.youtube.com/watch?v=5nXK8SezCKE

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Χορογραφία: Έλενα Παπαδοπούλου
Χορεύτριες: Μάρθα Βούλγαρη, Χρυσαυγή Γιαννακάκου, Εριφύλη Δαφέρμου, Διονυσία Μπάστα, Έλενα Παπαδοπούλου
Κοστούμια: Κωνσταντίνα Κρίγκου
Παραγωγή: Galleria Pe.Mu.Vi.Arts

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Χώρος: Θέατρο Καλλιρόης, Μπενάκη 10, Αθήνα 117 43
Ημερομηνίες: Σάββατο 16 Μαΐου & Σάββατο 23 Μαΐου 2026
Ώρα έναρξης: 19:00
Διάρκεια: 55 λεπτά
Εισιτήρια: Πλήρες 15€, Φοιτητικό/Μειωμένο 12€
Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/theatro-kallirrois-skepsi-ekso/

ΈΛΕΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Χορεύτρια, καθηγήτρια κλασικού χορού και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Pilates. Αποφοίτησε από την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Μοριάνοβα-Τράστα, εξειδικεύτηκε στο Power Pilates NY και συνέχισε την εκπαίδευσή της στο κλασικό μπαλέτο για ένα έτος στο Παρίσι. Χορεύει επαγγελματικά από το 2000 και έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, τη Lambros Lambrou Dance Company, τη Noone Svallholm Dance Company, την Ossana Dance Company και το Σύνολο Χορού Corporis Miracula. Υπήρξε μόνιμο μέλος της ομάδας «Αέναον Χοροθέατρο» του Daniel Lommel για 9 χρόνια.

SOCIAL MEDIA
TikTok: https://www.tiktok.com/@skepsiexo
Instagram: https://www.instagram.com/skepsi_exo/
Facebook: https://www.facebook.com/skepsiexo

skepsi exo fb insta 1080 2026

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 11 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 11/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

pamoyk

Ο Ορχάν Παμούκ έρχεται στα Χανιά για το Φεστιβάλ Βιβλίου

8 Μαΐου 2026

Πούλιτζερ 2026: Τα βιβλία που ξεχώρισαν φέτος

5 Μαΐου 2026

Οι δράσεις του Colour your Day for Autism 2026 στον Αγιο Νικόλαο

26 Απριλίου 2026

Κνωσός: Η αρχαία πόλη «ζωντανεύει» με AI – Εντυπωσιακή αναπαράσταση

16 Απριλίου 2026

Κι όμως, το βιβλίο είναι απαραίτητο…

15 Απριλίου 2026

Η Πομπηία ζωντανεύει μέσα από αρχαία γκράφιτι

12 Απριλίου 2026

Γκαμπριέλ Ταρντ: Το ΕΚΤ και το ΕΜΠ φέρνουν στο προσκήνιο έναν «ξεχασμένο» κλασικό | Βάλια Καϊμάκη

5 Απριλίου 2026

Εναρκτήρια εκδήλωση για το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Νεάπολη

30 Μαρτίου 2026

Ιδρύονται δύο νέοι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι

26 Μαρτίου 2026

Ξεκινούν την Κυριακή 29 Μαρτίου οι δράσεις του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη

23 Μαρτίου 2026
Back to top button