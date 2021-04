Σε ψηφιακή προβολή από την Περιφέρεια Κρήτης η Μουσική Τριλογία και οι Ύμνοι της Μ. Εβδομάδας | Video

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου συνδιοργανώνουν και προβάλλουν ψηφιακά, την 3η Μουσική Τριλογία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών, όπως έχει οριστεί η 18η Απριλίου από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS).

«Η Περιφέρεια Κρήτης», όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κώστας Φασουλάκης, «στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης και της επαφής του κόσμου με τα μνημεία του τόπου μας, μεταφέροντας παράλληλα το κατανυχτικό κλίμα της Εβδομάδας των Παθών μέσα στις δύσκολες υγειονομικές συνθήκες που βιώνουμε».

Οι εκδηλώσεις θα προβληθούν στο ψηφιακό κανάλι της Περιφέρειας Κρήτης και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα την Μουσική Τριλογία στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Α’ Μέρος

Β’ Μέρος

Γ’ Μέρος

Η κινηματογραφική λήψη έγινε στον Άγιο Πέτρο των Δομηνικανών, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και την στήριξη της Ενορίας Αγίου Δημητρίου. Οι λήψεις έγιναν κατά τις προηγούμενες μέρες με όλες τις προβλέψεις τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της 3ης Μουσικής τριλογίας σχεδιάστηκε στα παρακάτω 3 Μέρη:

Α΄ΜΕΡΟΣ Thus saith the Lord / Έτσι λέει ο Κύριος

Β’ ΜΕΡΟΣ Praise of Good Friday / Εγκώμια Μεγάλης Παρασκευής

Γ’ ΜΕΡΟΣ The infinite shining heavens / Οι άπειροι Λαμπεροί ουρανοί

Και περιλαμβάνει έργα των: Giovanni Battista Pergolesi, George Frideric Handel, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi, Leonard Bernstein, Wolfgang Amadeus Mozart, Vaughan Williams κ.α.

Επίσης περιλαμβάνει τον ύμνο της αγάπης, Αποστόλου Παύλου Α’ επιστολή προς Κορινθίους, ιβ’ 27-ιγ’ 13 σε Ελληνιστική κοινή και τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής από την Χορωδία της Π.Ε.Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

Συμμετέχουν: Αμάντα Κριτσωτάκη, Μάνος Χριστοφακάκης, Melisande Sinsoulier, Ιωάννα Γιάνναρη, Έλενα Περισυνάκη, και η Μαέστρος Λένα Χατζηγεωργίου στην Διεύθυνση της χορωδίας της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.