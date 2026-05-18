Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης σας προσκαλεί στην προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας μικρού μήκους «Για Θύμισέ Μου», μια ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη κινηματογραφική προσέγγιση γύρω από τη νόσο Alzheimer και τη σημασία της μνήμης, της φροντίδας και της ανθρώπινης σχέσης.

Η ταινία θα προβληθεί:

α) την Παρασκευή 22 Μαΐου και ώρα 20:00, στο Κινηματοθέατρο REX, στον Άγιο Νικόλαο,

β) το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 12:00, στο Sitia Beach City Resort & Spa (εντός συνεδριακής αίθουσας), στην Σητεία.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν αντίστοιχα, α) στον Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και β) στο ΚΑΠΗ Δήμου Σητείας, στηρίζοντας το πολύτιμο έργο τους στην τοπική κοινωνία.