ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προβολή ταινίας στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος” 24-25 Ιανουαρίου

Τα έσοδα θα διατεθούν για την αποπεράτωση – ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Ενορίας Τιμίου Σταυρού.

Η ταινία «Ο Φίλος Μου Ο Καλλίνικος», που εξιστορεί την ζωή του Αγίου Καλλινίκου στην Έδεσσα αλλά και τις δυσκολίες που πέρασε ως Μητροπολίτης Εδέσσης, θα προβληθεί το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στα Κινηματοθέατρα “ΔΡΗΡΟΣ” στη Νεάπολη και “REX” στον Άγιο Νικόλαο.

Τα έσοδα από τις προβολές που διοργανώνονται από την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου που μέσω της ΔΑΕΑΝ παραχωρεί τις αίθουσες των δύο Κινηματοθεάτρων, θα διατεθούν για την αποπεράτωση – ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, της Ενορίας Τιμίου Σταυρού της πόλεως του Αγίου Νικολάου.

Το υλικό της ταινίας παραχωρήθηκε από την Ενορία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών της Ι.Μ. Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ:

Κινηματοθέατρο ΔΡΗΡΟΣ, Νεάπολη

Σάββατο 24 Ιανουαρίου
Ώρα 6:00 μμ

Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος

Κυριακή 25 Ιανουαρίου
Ώρα 6:00 μμ

ΕΙΣΟΔΟΣ: 5 Ευρώ

