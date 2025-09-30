Προβολές ταινιών στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος”

CAFE MELI
Με τις ταινίες  “Dracula: A Love Tale”, “NE ZHA 2” και “Μια Μάχη Μετά την Άλλη” (One Battle After Another) συνεχίζονται οι προβολές στα Κινηματοθέατρα  «REX» στον Άγιο Νικόλαο και «Δρήρος» στη Νεάπολη.

Κινηματοθέατρο “REX”, Άγιος Νικόλαος

ΧΡΥΣΟΣ

“NE ZHA 2”

ΠΡΟΒΟΛΕΣ από Πέμπτη 02/10 έως και Τετάρτη 08/10

NOVA

Γενική Είσοδος: 5€

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/ne-zha-2-rex/

Πέμπτη 02/10  18:00

Παρασκευή 03/10  18:00

Σάββατο 04/10  16:00

Κυριακή 05/10  16:00

Δευτέρα – Τρίτη 07/10  18:00

Τετάρτη 08/10  18:00

Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Νεζά αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό – και θα χρειαστεί να αντισταθεί σε προδοτικές δυνάμεις για να προστατεύσει ό,τι αγαπά.

“Dracula: A Love Tale”

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/dracula-a-love-tale-rex/

Πέμπτη 02/10  21:00

Παρασκευή 03/10  21:00

Σάββατο 04/10  21:00

Κυριακή 05/10  21:00

Δευτέρα 06/10  21:00

Τρίτη – Τετάρτη 08/10  21:00

Μετά τον θάνατο της γυναίκας του, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα απαρνείται τον Θεό και γίνεται βρικόλακας. Αιώνες αργότερα, στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, βλέπει μια γυναίκα που μοιάζει με την εκλιπούσα σύζυγό του και την κυνηγά, σφραγίζοντας τη δική του μοίρα.

Κινηματοθέατρο “Δρήρος”, Νεάπολη

“NE ZHA 2”

ΠΡΟΒΟΛΕΣ από Πέμπτη 02/10 έως και Κυριακή 05/10

Γενική Είσοδος: 5€

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/ne-zha-2-driros-2/

Πέμπτη 02/10  18:00

Παρασκευή 03/10 18:00

Σάββατο 04/10 16:00

Κυριακή 05/10 16:00

Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ. Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Νεζά αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό – και θα χρειαστεί να αντισταθεί σε προδοτικές δυνάμεις για να προστατεύσει ό,τι αγαπά.

“Μια Μάχη Μετά την Άλλη” (One Battle After Another)

https://www.ticketbox.gr/ekdilosi/one-battle-after-another-driros/

Πέμπτη 02/10  21:00

Παρασκευή 03/10 21:00

Σάββατο 04/10  21:00

Κυριακή 05/10  21:00

Όταν ο αμείλικτος εχθρός επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια απουσίας, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται εκ νέου για να διασώσουν την κόρη ενός μέλους της ομάδας.

