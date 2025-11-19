Προβολές ταινιών στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος” από Πέμπτη 20/11 έως και Τετάρτη 26/11

Με τις ταινίες “Γεια σου, Φρίντα – Hola Frida”, “Νυρεμβέργη” (Nuremberg), “Ζούσε τη Ζωή της”, “Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας” και “Βουγονία” (Bugonia), συνεχίζονται οι προβολές στα Κινηματοθέατρα «REX» στον Άγιο Νικόλαο και «Δρήρος» στη Νεάπολη.

Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος

ΠΡΟΒΟΛΕΣ από Πέμπτη 20/11 έως και Τετάρτη 26/11

Γενική Είσοδος: 5€

Ώρα: 18:00

“Γεια σου, Φρίντα – Hola Frida” [Μεταγλωττισμένο]

“Φωτίζοντας την παιδική ηλικία της Φρίντα Κάλο, η ταινία προσφέρει μια μοναδική εικόνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία σε όλο τον κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο ξεπερνούν αυτά τα εμπόδια με θάρρος”.

Πέμπτη 20/11

Παρασκευή 21/11

Σάββατο 22/11

❌ Κυριακή –

❌ Δευτέρα –

Τρίτη 25/11

Τετάρτη 26/11

Αυτή είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που είναι διαφορετικό από τα άλλα. Ζωηρή, δραστήρια, γεμάτη περιέργεια για τη ζωή και τους ανθρώπους -όλα φαίνεται να την ενδιαφέρουν. Το όνομά της; Φρίντα Κάλο!

Κατάλληλο για όλους

Ώρα: 21:00

“Νυρεμβέργη” (Nuremberg)

Πέμπτη 20/11

Παρασκευή 21/11

Σάββατο 22/11

❌ Κυριακή –

Δευτέρα 24/11

❌ Τρίτη 25/11

Τετάρτη 26/11

Μια πραγματική ιστορία για τη στιγμή που η Δικαιοσύνη έγινε παγκόσμια υπόθεση. Αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας Αμερικανός ψυχίατρος καλείται να εξετάσει τον Χέρμαν Γκέρινγκ, δεξί χέρι του Χίτλερ. Οι βραβευμένοι με Όσκαρ, Ράσελ Κρόου και Ράμι Μάλεκ σε μια ψυχολογική αναμέτρηση που συγκλονίζει. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, η δίκη που καθόρισε τον κόσμο.

*Κατάλληλο άνω των 12 ετών

Προβολή από τη Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν)

Τρίτη 25/11

Ώρα: 21:30

“Ζούσε τη Ζωή της”

Η Νανά είναι πωλήτρια σε κατάστημα δίσκων. Αντιμετωπίζοντας οικονομικά προβλήματα, εγκαταλείπει τόσο τον σύντροφό της όσο και τη δουλειά της, κι αρχίζει να εκπορνεύεται. Αναζητώντας την ευτυχία μακριά από τον σύζυγο και το παιδί της, βρίσκει μια ψευδαίσθηση ελευθερίας στα πεζοδρόμια του Παρισιού.

Κινηματοθέατρο “ΔΡΗΡΟΣ”, Νεάπολη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ από Πέμπτη 20/11 έως και Κυριακή 23/11

Γενική Είσοδος: 5€

Ώρα: 18:00

“Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας” [Μεταγλωττισμένο]

Όταν η Μόξι, μια σκανταλιάρα γάτα, χάνεται κατά λάθος στις οικογενειακές διακοπές στη Γαλλία, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη -και στην πορεία, μαθαίνει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν τις πιο ηρωικές ιστορίες.

Κατάλληλο για όλους

Ώρα: 21:00

“Βουγονία” (Bugonia)

Δύο νεαροί συνωμοσιολόγοι απαγάγουν την πανίσχυρη CEO μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι πως είναι μια εξωγήινη με σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Κατάλληλο άνω των 18 ετών