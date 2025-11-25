Αγιος Νικόλαος, Νεάπολη: Προβολές ταινιών στα Κινηματοθέατρα “REX”-“Δρήρος”

Με τις ταινίες “Motel Destino”, “Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας”, “Wicked: For Good”, “Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης”, “Ο Άτρωτος” (The Running Man), συνεχίζονται οι προβολές στα Κινηματοθέατρα «REX» στον Άγιο Νικόλαο και «Δρήρος» στη Νεάπολη.

Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος

ΠΡΟΒΟΛΕΣ από Πέμπτη 27/11 έως και Τρίτη 02/12

Γενική Είσοδος: 5€

Ώρα: 18:00

“Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας” [Μεταγλωττισμένο]

Πέμπτη 27/11

Παρασκευή 28/11

Σάββατο 29/11

❌ Κυριακή –

❌ Δευτέρα –

Τρίτη 02/12

❌ Τετάρτη –

Όταν η Μόξι, μια σκανταλιάρα γάτα, χάνεται κατά λάθος στις οικογενειακές διακοπές στη Γαλλία, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στην οικογένειά της στην Ολλανδία.

* Κατάλληλο για όλους

Ώρα: 21:00

“Wicked: For Good”

Πέμπτη 27/11

Παρασκευή 28/11

Σάββατο 29/11

❌ Κυριακή –

Δευτέρα 01/12

❌ Τρίτη –

❌ Τετάρτη –

Ενώ η Γκλίντα ανακοινώνει τους αρραβώνες της με τον Φιέρο, η εξόριστη στο δάσος του Οζ Έλφαμπα προσπαθεί να ελευθερώσει τα Σιωπηλά Ζώα και να αποκαλύψει τη σκληρή αλήθεια για το Μάγο που όλοι λατρεύουν.

*Κατάλληλο άνω των 8 ετών

Κινηματοθέατρο “ΔΡΗΡΟΣ”, Νεάπολη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ από Πέμπτη 27/11 έως και Κυριακή 30/11

Γενική Είσοδος: 5€

Ώρα: 18:00

“Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης” [Μεταγλωττισμένο]

Ένας νεαρός λάτρης των υπερηρώων γίνεται φίλος με μια μαλαισιανή τίγρη που απειλείται με εξαφάνιση και μαζί προσπαθούν να σώσουν τα άγρια ζώα του δάσους από τους αδίστακτους παράνομους κυνηγούς.

Κατάλληλο για όλους

Ώρα: 21:00

“Ο Άτρωτος” (The Running Man)

Ένας οικονομικά απελπισμένος οικογενειάρχης παίρνει μέρος σε ένα τηλεοπτικό σόου όπου οι διαγωνιζόμενοι, καταδιωκόμενοι από οπλισμένους «Κυνηγούς», πρέπει να μείνουν ζωντανοί επί 30 μέρες για να κερδίσουν ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο.

* Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Δράσεις Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Αγίου Νικολάου

Προβολή από τη Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

Τρίτη 02/12

Ώρα: 21:30

“Motel Destino”

Ένας νεαρός, που καταδιώκεται από την αστυνομία και την πρώην συμμορία του, βρίσκει καταφύγιο σε ένα φτηνό ξενοδοχείο στην ακτογραμμή της βόρειας Βραζιλίας και ξεκινά έναν παθιασμένο δεσμό με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Καθώς οι δύο τους μπλέκονται σ’ έναν χορό εξουσίας, επιθυμίας και απελευθέρωσης, ένα επικίνδυνο σχέδιο για ελευθερία αναδύεται.

