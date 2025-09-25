Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» και «REX»

Με τις ταινίες : «Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι : Η ταινία», «Μολυβένιος Στρατιώτης», «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» συνεχίζονται οι προβολές στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» στη Νεάπολη και «REX» στον Άγιο Νικόλαο.

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη

«Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» (περιπέτεια)

Η Γκάμπι ταξιδεύει οδικώς, παρέα με τη γιαγιά της, στη θαυμαστή πόλη Κατ Φρανσίσκο. Αλλά όταν το πιο πολύτιμο αντικείμενο της, το κουκλόσπιτο, καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής ιδιοκτήτριας γατιών, η Γκάμπι πρέπει να βρεθεί στον πραγματικό κόσμο για να ενώσει τις γκάμπι-γάτες της και να πάρει το κουκλόσπιτο πίσω.

Ώρα προβολής ( 18:00)

Πέμπτη 25/09

Παρασκευή 26/09

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 38 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ» Νεάπολη (ταινία δράσης – θρίλερ)

«Μολυβένιος Στρατιώτης»

Ένας πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων ζητά εκδίκηση από έναν ηγέτη αίρεσης που έχει διαφθείρει τους πρώην συντρόφους του, τους Σίντζα. Αυτός ο ηγέτης, γνωστός ως Μποκούσι, υπόσχεται στους βετεράνους έναν σκοπό και προστασία, αλλά αποκαλύπτεται ότι ασκεί καταστροφική επιρροή. Ο πρώην στρατιώτης Νας Κάβανο ενώνει τις δυνάμεις του με τον στρατιωτικό πράκτορα Εμάνουελ Άσμπερν για να διεισδύσουν στο φρούριο του Μποκούσι και να αποκαλύψουν την τρομοκρατική του βασιλεία.

Ώρα προβολής ( 21:00)

Πέμπτη 25/09

Παρασκευή 26/09

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 26 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «REX» Άγιος Νικόλαος

«Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» (περιπέτεια)

Η Γκάμπι ταξιδεύει οδικώς, παρέα με τη γιαγιά της, στη θαυμαστή πόλη Κατ Φρανσίσκο. Αλλά όταν το πιο πολύτιμο αντικείμενο της, το κουκλόσπιτο, καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής ιδιοκτήτριας γατιών, η Γκάμπι πρέπει να βρεθεί στον πραγματικό κόσμο για να ενώσει τις γκάμπι-γάτες της και να πάρει το κουκλόσπιτο πίσω.

Ώρα προβολής ( 18:00)

Πέμπτη 25/09

Παρασκευή 26/09

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Τρίτη 30/09

Τετάρτη 01/10

Διάρκεια: 1 ώρα & 38 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «REX» Άγιος Νικόλαος

«Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (αισθηματική – δραματική)

Η Σάρα και ο Ντέιβιντ είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου, και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι -μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν… και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Ώρα προβολής ( 21:00)

Πέμπτη 25/09

Παρασκευή 26/09

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Δευτέρα 29/09

Τρίτη 30/09

Τετάρτη 01/10

Διάρκεια: 1 ώρα & 48 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 16 ετών

Γενική Είσοδος: 5€