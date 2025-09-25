CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προβολές ταινιών στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» και «REX»

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
cinema kinimatografos
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με τις ταινίες : «Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι : Η ταινία», «Μολυβένιος Στρατιώτης», «Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» συνεχίζονται οι προβολές στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» στη Νεάπολη και «REX» στον Άγιο Νικόλαο.

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ»  Νεάπολη

ΧΡΥΣΟΣ

«Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» (περιπέτεια)

Η Γκάμπι ταξιδεύει οδικώς, παρέα με τη γιαγιά της, στη θαυμαστή πόλη Κατ Φρανσίσκο. Αλλά όταν το πιο πολύτιμο αντικείμενο της, το κουκλόσπιτο, καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής ιδιοκτήτριας γατιών, η Γκάμπι πρέπει να βρεθεί στον πραγματικό κόσμο για να ενώσει τις γκάμπι-γάτες της και να πάρει το κουκλόσπιτο πίσω.

NOVA

Ώρα προβολής (18:00)

Πέμπτη 25/09

Παρασκευή 26/09

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 38 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «ΔΡΗΡΟΣ»  Νεάπολη (ταινία δράσης – θρίλερ)

«Μολυβένιος Στρατιώτης»

Ένας πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων ζητά εκδίκηση από έναν ηγέτη αίρεσης που έχει διαφθείρει τους πρώην συντρόφους του, τους Σίντζα. Αυτός ο ηγέτης, γνωστός ως Μποκούσι, υπόσχεται στους βετεράνους έναν σκοπό και προστασία, αλλά αποκαλύπτεται ότι ασκεί καταστροφική επιρροή. Ο πρώην στρατιώτης Νας Κάβανο ενώνει τις δυνάμεις του με τον στρατιωτικό πράκτορα Εμάνουελ Άσμπερν για να διεισδύσουν στο φρούριο του Μποκούσι και να αποκαλύψουν την τρομοκρατική του βασιλεία.

Ώρα προβολής (21:00)

Πέμπτη 25/09

Παρασκευή 26/09

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Διάρκεια: 1 ώρα & 26 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 18 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «REX» Άγιος Νικόλαος

«Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία» (περιπέτεια)

Η Γκάμπι ταξιδεύει οδικώς, παρέα με τη γιαγιά της, στη θαυμαστή πόλη Κατ Φρανσίσκο. Αλλά όταν το πιο πολύτιμο αντικείμενο της, το κουκλόσπιτο, καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής ιδιοκτήτριας γατιών, η Γκάμπι πρέπει να βρεθεί στον πραγματικό κόσμο για να ενώσει τις γκάμπι-γάτες της και να πάρει το κουκλόσπιτο πίσω.

Ώρα προβολής (18:00)

Πέμπτη 25/09

Παρασκευή 26/09

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Τρίτη 30/09

Τετάρτη 01/10

Διάρκεια: 1 ώρα & 38 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο για όλους

Γενική Είσοδος: 5€

Κινηματοθέατρο «REX» Άγιος Νικόλαος

«Ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι» (αισθηματική – δραματική)

Η Σάρα και ο Ντέιβιντ είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου, και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι -μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν… και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.

Ώρα προβολής (21:00)

Πέμπτη 25/09

Παρασκευή 26/09

Σάββατο 27/09

Κυριακή 28/09

Δευτέρα 29/09

Τρίτη 30/09

Τετάρτη 01/10

Διάρκεια: 1 ώρα & 48 λεπτά

Καταλληλότητα: Κατάλληλο άνω των 16 ετών

Γενική Είσοδος: 5€

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/09/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Τιμητική εκδήλωση στο Γυμνάσιο Καστελλίου από τον ΕΛΣΟΛ

20/09/2025

Eurovision: Απειλές για μποϊκοτάζ αν συμμετάσχει το Ισραήλ

19/09/2025

Κνωσός: Αναβαθμίζεται η πύλη εισόδου του Μινωικού Ανακτόρου

18/09/2025

1ο Φεστιβάλ Κρηνών Δήμου Αγίου Νικολάου – Οι ξεχασμένες Κρήνες σημείο συνάντησης λαών και πολιτισμών

17/09/2025

«6α Κρητικά Μαγειρέματα του Δρόμου» – Η Κρητική διατροφή μέσα από σύγχρονες συνταγές

15/09/2025

Μυστηριώδη χριστιανικά σύμβολα ανακαλύφθηκαν σε βιβλική πόλη στην Τουρκία

12/09/2025

Ανακαλύφθηκαν ίχνη ενός μυστηριώδους πολιτισμού στην ιερή πόλη των Χετταίων

07/09/2025

Επιστροφή στα παραδοσιακά γλέντια μετά από καιρό στις Επάνω Πινές!

07/09/2025

Προκήρυξη του 31ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνίας Δήμου Αγίου Νικολάου

02/09/2025

Αλεξάνδρεια: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως πόλη βυθισμένη εδώ και 2.000 χρόνια

23/08/2025
Back to top button